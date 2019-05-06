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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Terim tam isabet, Güneş yanıldı!

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Terim tam isabet, Güneş yanıldı!

İki takımın da teknik patronları sürpriz kadrolarla sahaya çıktı.

Necip tercihi çok tartışılan Güneş, takımı 2-0 geriye düştükten sonra oyuncu değişiklikleriyle durumu toparlamaya çalıştı ancak başaramadı.

G.SARAY ile Beşiktaş’ın teknik patronları Fatih Terim ve Şenol Güneş, derbi maçta sürpriz oyuncu tercihleri yaptı. Güneş, son haftaların formda ismi Güven’i yedek soyundurup, Necip’i ilk 11’de oynattı. 5 maç sonra şans bulan Necip’in 11’de yer alması sosyal medyada günün en çok tartışılan olayı oldu. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bu seçimi nedeniyle Güneş’i ağır biçimde eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, skor 2-0 olduktan sonra oyuncu değişiklikleri yaparak takımı toparlamaya çalıştı.

Necip 90 dakikada üç mevkide oynadı

54. dakikada Gökhan Gönül’ün yerine Adriano yu sokan Güneş, Necip’i sağ beke çekti. 3 dakika sonra Caner’i çıkarıp Quaresma’yı alan Güneş, Necip’i bu kez sol bekte görevlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü, son oyuncu değişikliğini de Dorukhan’dan yana kullanıp, bu futbolcunun yerine Kagawa’yı soktu ve Necip’i oyunda tuttu. Necip, ortada başladığı 90 dakikada daha sonra sağ ve sol beke geçmiş oldu. Güneş, oyuncu ve taktik seçimlerinde umduğunu bulamazken, Fatih Terim şans verdiği bütün futbolculardan istediği verimi aldı. Orta sahanın değişmez ismi Ndiaye’yi sürpriz bir kararla kadroya almayan Terim, Mitroglou ve Sinan’ı da tribüne gönderdi.

 

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