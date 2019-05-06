Terim tam isabet, Güneş yanıldı!
İki takımın da teknik patronları sürpriz kadrolarla sahaya çıktı.
Necip tercihi çok tartışılan Güneş, takımı 2-0 geriye düştükten sonra oyuncu değişiklikleriyle durumu toparlamaya çalıştı ancak başaramadı.
G.SARAY ile Beşiktaş’ın teknik patronları Fatih Terim ve Şenol Güneş, derbi maçta sürpriz oyuncu tercihleri yaptı. Güneş, son haftaların formda ismi Güven’i yedek soyundurup, Necip’i ilk 11’de oynattı. 5 maç sonra şans bulan Necip’in 11’de yer alması sosyal medyada günün en çok tartışılan olayı oldu. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bu seçimi nedeniyle Güneş’i ağır biçimde eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, skor 2-0 olduktan sonra oyuncu değişiklikleri yaparak takımı toparlamaya çalıştı.
Necip 90 dakikada üç mevkide oynadı
54. dakikada Gökhan Gönül’ün yerine Adriano yu sokan Güneş, Necip’i sağ beke çekti. 3 dakika sonra Caner’i çıkarıp Quaresma’yı alan Güneş, Necip’i bu kez sol bekte görevlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü, son oyuncu değişikliğini de Dorukhan’dan yana kullanıp, bu futbolcunun yerine Kagawa’yı soktu ve Necip’i oyunda tuttu. Necip, ortada başladığı 90 dakikada daha sonra sağ ve sol beke geçmiş oldu. Güneş, oyuncu ve taktik seçimlerinde umduğunu bulamazken, Fatih Terim şans verdiği bütün futbolculardan istediği verimi aldı. Orta sahanın değişmez ismi Ndiaye’yi sürpriz bir kararla kadroya almayan Terim, Mitroglou ve Sinan’ı da tribüne gönderdi.
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