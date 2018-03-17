'Terim soyunma odasında onları silkeler'
Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Ali Naci Küçük'ün sözleri...
- İki takımda kazanmak adıma ilk yarıda risk almadı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kontrollü oynadı. Geriye düşmemek isteyen Galatasaray'ı anlayabilirsiniz ama Fenerbahçe, son 19 yılın aksine istediği baskıyı 45 dakikada kuramadı...
- Galatasaray defansif anlamda açık vermedi tamam...Ama orta alanda Selçuk, Feghouli ve Belhanda beklenenin altında kaldı. Oyun kontrolünü Fenerbahçe'ye vermese de direksiyonu da Galatasaray kontrol edemedi... Bu 3 yıldızının beklenenin altında kalması nedeniyle oldu bu.
- İlk 45 dakikadaki tempo Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de sahaya kaybetmemek üzerine çıktığını gösteriyor... Bu durum Galatasaray'ın işine gelir. Bir puan Fenerbahçe'ye değil, Galatasaray'a artı yazar. İkinci yarı Galatasaray'ın en büyük artısı Fatih Terim olur. Son 10 dakikadaki futbol nedeniyle Galatasaraylı oyuncluarı silkeler
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