'Terim soyunma odasında duruma el koyar!'
Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.
İşte, Ali Naci Küçük'ün yorumları...
- Galatasaray ilk yarıda çok stresliydi. Deyim yerindeyse bazı oyuncuların maçın baskı ve stresi ile ayakları titriyordu.
19.dakikada Muslera'nın çok net bir kurtarışa imza atıp ardından elinden kaçırdığı topta maç Galatasaray için adeta gitti, geldi.
Galatasaray takımı ilk yarıda basit toplar kaybetti ve maçın stresi ile istediği baskıyı kuramadı. Ancak ikinci yarıda Galatasaray'ın diğer maçlardan gelen haberlerle silkelenmesi ve galibiyet adına daha istekli oynamasını bekliyorum
- Galatasaray'ın bu şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu ve silahı Fatih Terim. Galatasaray takımında maçın stresi ile istenilen oyunu ortaya koyamayan futbolcular var. Terim soyunma odasında duruma el koyması gerekli. Tecrübeli teknik adamın O hafızalara kazınan soyunma odası konuşmalarından birine imza atması, Galatasaray takımını silkelemesi gerekiyor.
- Göztepe takımı ilk yarıda iyi oynadı ve Galatasaray'ın orta sahada hakimiyeti ele geçirmesine izin vermedi. Göztepe taraftarı, tribün baskısı ve oynadığı futbolla Galatasaray'a gerçekten zorlu bir deplasman ortamı yaşattı.
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