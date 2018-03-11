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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriTerim son noktayı koydu... 'Sinan, Yasin'in önünde!'
Futbol Terim son noktayı koydu... 'Sinan, Yasin'in önünde!'
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11.03.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

Terim son noktayı koydu... 'Sinan, Yasin'in önünde!'

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Terim son noktayı koydu... 'Sinan, Yasin'in önünde!'

Spor Toto Süper Lig 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

 

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zor bir maç olduğunu belirterek, "Bazen ön gördüğünüz şeyler olmaz. Bugün ön görmediğimiz şeyler oldu. Maça geride başladık. Kendi oyuncularım, rakip oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkmanın hakkını verdiler hep beraber. Allah'a şükür kazasız belasız bitti, 3 puan aldık, lider olarak devam ediyoruz. Tabii ki teknik adam en azından kafa olarak sakin olmalı. Değişiklikler yapabilmek, oyuna müdahale edebilmek için. Galatasaray taraftarı, bizim en önemli itici gücümüz. Eğer bir hatada, oyuncu her şeyi duyar, tepki verirse, netice ne olursa olsun onun yaptığı tahribatı hiçbirimiz düzeltemeyiz. O yüzden sakin olun dedim. Siz de bana yardım etmek mecburiyetindesiniz gibi bir şey söyledim. O anda Mariano'ya tepki gösterdiler. Ben de ona sitem ettim açıkçası. Ama gördüğünüz gibi ikinci yarı seyirci, oyun, baskı.. Atak olarak elimizden ne gelirse yapmışız. Zaten atağı seven oyuncularla oynuyoruz. Bulunduğu rolden atağa gidecek oyuncularımız var. En sonunda Maicon'u ileri attık, gol için her şeyi yaptık, her şeyi de yaparım her zaman. Eğer bir yere gideceksek oynayarak gideceğiz ve kazanacağız. Oynamanın da en iyi yolu hücum etmek. Bakıyorum 28 orta açmışız, 50 kez 18'e girmişiz. Kalemize 6 şut gelmiş 2'si isabetli. Biz 25'e yakın şut çekmişiz, 9'u isabetli. İstatistikler her şeyi göstermez ama bunları da akılda tutmak lazım. Pes etmedikleri için oyuncularımı kutluyorum. Bugün buradan çıkmak çok kolay değildi. Hem sonuç olarak hem liderlik olarak, hem 3 puan olarak, çok önemli bir gün yaşadık. Her geçen gün inşallah daha iyi olacağız" dedi.

"OYUNU FORSE ETMEK İSTİYORSANIZ, BİRTAKIM RİSKLER ALACAKSINIZ"
Maç maç düşüneceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Parmak sayar gibi gideceğiz. Bazen bu yolda maç öncesi çok zor geçeceğine inandığınız bazı maçlar sizin için kolay geçebilir. O yüzden biz, hep üstüne koyarak ve ciddiyetimizi hiç bozmadan devam etmeliyiz. Kazanırız, kaybederiz. Bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Oynayarak, konsantrasyonumuzu yukarı çekerek gideceğiz. Golde top oraya gitmemeli. Fiziği ve hava topu iyi olan oyuncularımız var, Donk, Serdar, Bafe, Maicon, hepsi orada. Oradan top geçmemeli. Kontra atak yememeliyiz. Açıkçası ben onu çok önemsemiyorum. 1-0'ın altından kalkani 2-0'ın da kalkar. Eğer oyunu forse etmek istiyorsanız birtakım riskler alacaksınız. Bazen bedelini ağır ödersiniz ama genel olarak kazanıyoruz. Böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

"SİNAN, YASİN'İN ÖNÜNDE"
Martin ve Sinan değişikliğini tasvip etmeyen çok kişi olduğunu ifade eden Terim, "Ancak Sinan gol atarsa, Martin sahadan çok iyi bindirirse ben haklı çıkmamalıyım. Bir teknik adam bir şey yapıyorsa bir bildiği var demeliler. Mariano haftaya yok, orada oynayan oyuncu en süratlilerden bir tanesi, Fofana, Volkan.. İkinci sarı kartı da yiyebilir. Daha fazla gitmesini istiyorum. Daha önemlisi, haftaya Martin oynayacak, onu da hazır tutmak lazım. Sinan'a gelince, takımımızın tek solak oyuncusu, hakikaten yeteneli bir çocuk. Onunla konuştum, bundan sonra yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Bir senesi daha var. Oraya kadar bizim kendisine yeni mukavele yapmamızı sağlamalı. Çok çalışıyor. Biz de her şeyi yapıyoruz. O da sahanın içerisinde her şeyi yapabilecek bir çocuk. Şu anda Yasin'in önünde, ben de onu tercih ettim. Ayrıca onu koyduğunuz zaman Rodrigues'le yerlerini değiştirebiliyoruz. Gol atmasa da doğru değişiklik oydu. Yasin'i ilk yarıda oyuna sokabilirdim Donk'un yerine, oyun akışı iyi gitmeye başladı, pozisyonlar bulmaya başladık. Devre arası yaptım değişikliği. Sinan'ın da, diğer çocukların da taraftara ihtiyacı var. Aşağı yukarı 12-13 oyuncumuz 30 yaşın üzerinde. Bu gençlere hepimiz sahip çıkmalıyız. Sinan'ın daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAZANAMAMA PSİKOLOJİSİNİ ÇOK ÖNEMSEMİYORUM"
Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisini değerlendiren Terim, "Haftaya cumartesi günü derbi oynayacağız. Ümit ederim iyi sonuçla döneriz. İnanıyorum da. Kazanamama psikolojisini falan çok fazla önemsemiyorum" dedi.

"BURADAN MAÇI ÇEVİREN TAKIMLAR, LİDER TAKIMLARDIR"
Devre arası oyuncularla yaptığı konuşmaya değinen Terim, "Devre arası 8-10 dakika değişikliklerle ilgili taktiksel bir konuşma yaptık, şampiyon olmak istiyorsak geri dönmeliyiz. Buradan ancak lider, şampiyon takımlar dönerler. Bugün çok zor bir maç oldu. Bazen vurduğumuz girmez, penaltı gol olmaz, top çizgiden geçmez, siz hata yaparsınız.. Bütün bu dezavantajları avantaja çeviren takımlar büyük takımlardır" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORUM"
Kulübede elinden geldiğince sakin kalmaya çalıştığını söyleyen Terim, "Açıkçası elimden geldiğince sakin kalmaya çalışıyorum. Benim sakinliğimin diğer arkadaşlarıma da geçmesini diliyorum. Muhakkak içimizde fırtınalar kopuyor ama bu halimden memnunum, inşallah bir şeye mecbur olmayız. Baktığımız zaman her kulübenin ufak tefek presleri, ufak tefek sahaya doğru serzenişleri oluyor, sadece bizde değil, diğer taraflarda da var. Sergen hoca ne dedi bilmiyorum ama dediğim gibi bu her takım için geçerli. Maçları seyredersek, bizim takım burada sıralamaya girmez. Konyaspor'a başarılar diliyorum, Sergen hocaya da hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz. İşi kolay değil" diyerek sözlerini noktaladı.

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