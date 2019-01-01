Terim-Serdar Aziz zirvesi
ABD tatilini yarın tamamlayacak olan Terim, kendisiyle görüşmek isteyen Serdar’ı dinleyecek.
Amerika’dan yarın dönecek olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi ile görüşmek isteyen Serdar ile perşembe günü bir araya gelecek.
‘GEREKİRSE ÖZÜR DİLERİM’
“Fatih hoca ile konuşup, görüşmeden ayrılık kararı almayacağım. Gerekirse özür dilerim” diyen Serdar Aziz ile tecrübeli teknik adam perşembe günü bir araya gelecek. Bu zirve sonrasında da Serdar’ın durumu kesinlik kazanacak.
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