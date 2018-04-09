Terim: Önemli bir avantaj kaybettik
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek liderlikten olduğu maçın ardından teknik direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları:
'Hayal kırıklığına uğradığım maçlardan biri. Hele hele geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra böyle bir şey beklemiyordum. Tamamen hayal kırıklığı. Oyunun çok büyük bölümünde topla oynayıp hakim olsak da açıkçası bu takımın daha fazla pozisyon bulması gerekirdi. Gençlerbirliği savaştı, mücadele etti ve 3 puanı aldı. Hem Ümit hocayı, hem Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Önemli bir avantaj kaybettik, kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Liderlik geliyor gidiyor. Hiç bırakma niyetinde değiliz ama olabiliyor böyle şeyler. Ümit ederim bu son olur. Bundan sonraki kolay telafi edilemez. Galibiyet dışında hiçbir şeyi düşünmüyorduk. 0-0 bitebilir miydi? Evet. Ona da bizimkiler müsaade etmedi, kontradan golü yedik. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Galatasaray kazanmak için her şeyi yapacaktır.'
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