Terim kazanırsa Kocaman bırakır

1- Konya maçı Terim’in Galatasaray’a geldiğini gösteren en esaslı maç oldu gibi, yanılıyor muyum?

2- Kocaman ‘sistem takımı’nda ısrarlı. Taraftarsa oynanan futboldan şikâyetçi. Bu işin sonu nereye varır?

3- Derbide kazanan hangi taraf olur? Terim mi Kocaman mı belirleyici olur? Kaybederse, Kocaman bırakır mı?

4- Beşiktaş dolu dizgin, Başakşehir ise Alanya’da 10 gol yiyebilirdi. Evet, Fatih Terim Stadı’ndaki favoriniz kim?

5- Güneş ile Kocaman’ın ‘taç polemiği’ sürüyor. Kocaman espri yaptığını söyledi. Ama ikili ‘ince’ göndermeler yapıyor, değil mi?

6- Trabzonspor’a transfer yasağı geldi. (Bence hayırlı oldu) Kongre kararı da alındı. Ne olacak bu Trabzon’un hali? Nasıl kurtulacak?

MEHMET Y. YILMAZ:

TUDOR DÖNEMİNE GÖRE TERİM FARKI BU MAÇTA ÇIKTI

1- Konya maçı, hem maçın kendi hikâyesi açısından hem de Terim’in doğru müdahaleleri açısından Karabük maçının önündeydi. Konya da zaten Karabük’e göre daha güçlü bir ekip ve Galatasaray’dan en azından bir beraberlik alması işten bile değildi. Onun için bu maçı Terim’in hanesine yazabiliriz. Sanırım Tudor dönemine göre bir farktan söz edebileceksek o da bu maçtı.

ŞAMPİYONLUK GİDERSE YILDIRIM KONGREDE ZORLANIR

2- Bu işin sonu F.Bahçe’nin bu sezon şampiyonluğu kaybetmesine varır. Onunla da kalmaz, Yıldırım yönetimini kongrede çok zor duruma düşürür ve Kocaman’ın geleceğini de tartışılır hale getirir. Kocaman, bu yetersiz kadro ile bir sistem takımı kurdu ve bu kadroyla bulunduğu yer de rakipleri ile kıyaslandığında kötü değil. Asıl sorgulanması gereken şey Fenerbahçe’nin neden transfer yapamaz hale geldiği ve bu kadroyla yetinmek zorunda kaldığı. Bu sorunun yanıtını verecek olan Kocaman değil, Yıldırım.

G.SARAY KAÇ KERE FAVORİ GİTTİ AMA HÜSRANLA DÖNDÜ

3- Her istatistiğin bir sonu vardır ve Kadıköy’deki istatistik de elbette bir gün bozulacak, ama o bu hafta mı olacak, emin değilim. G.Saray, son 19 sezondur oraya kaç kere favori olarak gitti ve hüsranla döndü. Hatta favori olarak gittiği maçlarda çok farklı sonuçlar ile de karşılaştı. Bu maçın nasıl gelişeceğini de göreceğiz. Geçmiş 19 maç buna örnek olmaz. Bu maçın da kendi öyküsü olacak.

BAŞAKŞEHİR’İN KAZANMASI SÜRPRİZ BİR SONUÇ OLUR

4- Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında da siyah beyazlılar kağıt üzerinde favori görünüyor. Abdullah Avcı’nın eksik oyuncuların yerine telafi edecek kadrosu da yok, onlar olmadığında sahaya koyabileceği bir oyun planı da. Bu maçta sürpriz Medipol Başakşehir’in kazanması olur.

OYUNLA İLGİLİ ANLATACAKLARI VARSA, KONUŞSUNLAR

5- Bu iş beni sıktığı kadar futbol kamuoyunu da sıkmış olmalı. Teknik direktörler bize oyun ile ilgili anlatacakları varsa onu anlatsınlar, yoksa hiç konuşmasınlar ki entelektüel düzeyleri hakkındaki düşüncelerimizi olumsuz etkilemesinler.

TRABZON’A TRANSFER YASAĞI GELMESİ HAYRINA OLDU

6- Transfer yasağı Trabzonspor’un hayrına oldu bence de. Böylece bir kadro istikrarı yakalayabilirler. Ellerindeki oyuncular çok parlak olmasalar da iyi bir sistem takımına dönüşmeye yatkınlar. Ayrıca Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Sosa ve Burak Yılmaz da var ki bunları sisteme adapte edebilecek bir teknik direktör ile çok iş yapabilirler.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: 250 bin Euro’luk taksit nedeniyle Trabzonspor’un transfer yasağı alması. Ağlanacak haldeyiz.

- Haftanın Takımı: Aytemiz Alanya

- Haftanın Teknik Direktörü: Mesut Bakkal

- Haftanın Futbolcusu: Sinan Gümüş

- Haftanın Hakemi: CÜNEYT ÇAKIR

MEHMET ARSLAN:

TAM DA FATİH TERİM USULÜ BİR GALİBİYET OLDU

1- Kesinlikle buna katılıyorum. Fatih Terim’e de sorsanız 5-0 kazanmaktansa böyle bir galibiyeti tercih ederdi. Tam anlamıyla Fatih Terim usulü bir galibiyet oldu. Sadece 3 puanı getiren değil, birliği, bütünleşmeyi ve şampiyonluğa olan inancı daha da pekiştiren bir galibiyet oldu.

AYKUT KOCAMAN İÇİN İKİ SEÇENEK BULUNUYOR

2- Ya şampiyon olur, görevde kalır ve sistem takımını oluşturmaya devam eder ya da sezon sonu itibariyle Fenerbahçe’den ayrılır. Aykut Kocaman için ne yazık ki başka bir seçenek kalmıyor. Benim düşüncemi sorarsanız her ne olursa olsun devam etmesinden yanayım.

DERBİDE KAZANAN OLMAZ TİPİK BERABERLİK MAÇI

3- Ben kazanan tarafın olacağını düşünmüyorum. Tipik bir beraberlik maçı olarak görünüyor. Fenerbahçe kaybederse fark 9 puana çıkar. İşte o zaman Kocaman’ın görevi bırakması gündeme gelir. Galatasaray güçlü takımlar ve deplasmanlarda zorlanan bir ekip. Bu bakımdan ben Fenerbahçe’nin kaybetme ihtimalini çok yüksek görmüyorum.

BERABERLİK KOKSA DA YÜZDE 51 BAŞAKŞEHİR

4- Beraberlik kokan bir maç daha. Hayır ortadan konuşmuyorum. Sadece gördüğüm gerçeği dile getiriyorum. Ama mutlaka bir oran vermem gerekirse yüzde 51 Başakşehir kazanır.

BANA ‘TAÇ HIRSIZLIĞI’ TARTIŞMASI SEVİMLİ GELİYOR

5- Ve ne güzel yapıyorlar. Tartışma yapılacaksa bu uslüp en güzeli. Zaman zaman teknik adamların kendilerini oyuna kaptırdıklarını görüyorum. Bu hafta Şenol Güneş ile Fatih Terim’in durumları bunun en güzel örneği. Ben bu ‘taç hırsızlığı’ tartışmasını çok sevimli buldum. İçinde ince espriler ve göndermeler barındıran ve karşınızdakini de aynı uslüb ile yanıt vermeye iten konuşmalar. Çünkü biz doğrudan rakibinin yüzüne atılan zekadan yoksun kavgalara çok alıştık. Bu tür göndermeler bize sanki daha naif geliyor.

NE YAZIK Kİ TRABZONSPOR’DA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK

6- Can Yücel ve arkadaşları deniz kenarında oturup, “10 yıl sonra memlekette neler olacak” sohbeti yapıyormuş. Masadaki herkes bir şeyler söylüyor, 10 yıla dair öngörülerde bulunuyormuş. Biraz ileride belli ki evsiz barksız biri sohbeti dinleyip kendine kendine, “Ben biliyorum ne olacağını“ diye mırıldanıyormuş. Bir, iki üç derken sonunda dayanamamışlar. “Gel be adam anlat ne olacağını” diye sormuşlar. Adam onlara gülümsemiş ve “Hiçbir şey olmayacak” demiş. Ne yazık ki Trabzon’un hikâyesi de buna benzeyecek.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Trabzonspor’a bir dönem transfer yasağının gelmiş olması.

- Haftanın Takımı: Aytemiz Alanya

- Haftanın Teknik Direktörü: Mesut Bakkal

- Haftanın Futbolcusu: Fernandes

- Haftanın Hakemi: Cüneyt çakır

BAŞAKŞEHİR İLE BEŞİKTAŞ YENİŞEMEZ

Beşiktaş, 3’te 3 ile Başakşehir karşısına çıkıyor. Siyah beyazlılar çok formda. Ev sahibi ise Aytemiz Alanyaspor karşısında bozguna uğradı. Emre bu maçta da yok. Terim Stadı’ndaki maç da Kadıköy’deki derbi gibi beraberlik havası veriyor.

UĞUR VARDAN:

FATİH TERiM’iN HANESiNE YAZILAN BİR MAÇ OLDU

1- Maçın hemen başında yenen gol, peşi sıra kaçırılan penaltı, son derece organize gerçekleştirilen ama rakip ağlarda sonuçlanmayan ataklar... Konya karşısında sanki G.Saray’ın tökezleneceği gibi bir hava oluşmuştu ki, aranan goller ve üç puan geldi. Terim belki Donk’a 45 dakika bile tahammül etmeyebilirdi. Öte yandan Sinan Gümüş tercihi de karşılığını buldu. Doğru hamleler ve üzüntünün mutluluğa döndüğü bir maç. Yakalanan sevinç kareleri, her şeyi yeterince açık bir şekilde anlatıyor zaten. Evet, Terim hanesine yazılan esaslı bir maçtı.

AYKUT KOCAMAN’I BÖYLE KABUL EDECEKSİNİZ

2- Bence taraftarın hafızasıyla günümüz futbolunun gerçekleri farklı ve bu dengede Kocaman haklı ama bunu açıklamak uzun bir yazının konusu. Öte yandan Kocaman, futbol mantalitesi, anlayışı çok uzun süredir bilinen bir teknik direktör; dolayısıyla onunla anlaştığınız anda zaten oynatacağı futbolu da kabul etmiş olursunuz. Hal böyleyken her hafta aynı şeyi tartışmak bana manasız geliyor. Belki şu yönden eleştirilebilir; kendisinin aldırdığı Valbuena ve Soldado gibi klas ayaklardan niye daha fazla yararlanmıyor ya da onlara göre bir oyun planını niye hâlâ oturtamadı?

EN SON TERİM İLE KAZANDI BELKİ YİNE ONUNLA KAZANIR

3- Evet, Galatasaray daha formda, daha iştahlı bir takım görüntüsünde ama ben beraberlik bekliyorum. Sarı kırmızılar ola ki ‘lanet’i sona erdirirler, Terim bir parantezi daha kapatmış olur ve en son kendisinin 1999’da galip geldiği Kadıköy’de, yeni bir tarih yazar. Olası bir Galatasaray galibiyetinde de büyük olasılıkla Kocaman bırakır.

BAŞAKŞEHİR’DEN BERABERLİK ÇIKAR

4- Ben bu maçın da berabere biteceği kanaatindeyim. Alanyaspor karşısında Başakşehir, özellikle defansının kötülüğüyle dikkat çekti ama benzer hataları Beşiktaş karşısında tekrarlamaları bana zor bir olasılık gibi geliyor.

iKi HOCA DA GERİLİM İKLİMİNE HiZMET EDiYOR

5- Göndermeler ince olsa dahi kamuoyunda bu göndermeler, gerilimi besleyen yeni hamleler olarak algılanıyor ya da yansıtılıyor. Toplumsal hayattaki ayrışma ya da popüler söylemiyle ‘kutuplaşma’nın tarihsel kökleri, futbolda daha eski ne yazık ki. Bu sistem içinde sevdiğimiz figürler de, uzun süredir uzlaşmadan çok gerilime hizmet ediyorlar. Keşke incelikler daha fazla olsa ya da kamuoyu vicdanındaki yerleri daha da genişlese. Ama olmuyor maalesef.

TRABZONSPOR’UN PANZEHiRi SABIRDIR

6- Trabzonspor’ur panzehiri sabır. Takımın birkaç sezon nadasa bırakılmasına katlanılacak ve bu sürede eldeki yeteneklerde doğru seçilmiş yabancılardan oluşturulacak bir iskelet yaratılacak. Nihayetinde şampiyonluk gelmese de her sezon Avrupa vitrininde boy gösterecek bir ruh ve bedenin oluşturulması önemli. Şimdiki gidişatta her gelenin, ilk tökezlemede kellesi isteniyor. Bu baskı da, gereksiz panikle arka arkaya birçok sezonun heba edilmesine neden oldu, olmaya da devam ediyor.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Urfa’da dayak yiyen Mertcan Çam’ın 885 bin dolara Beşiktaş’a transferi! Kendisi bile habersizmiş!

- Haftanın Takımı: Alanyaspor

- Haftanın Teknik Direktörü: Mesut Bakkal

- Haftanın Futbolcusu: Sinan Gümüş

-Haftanın Hakemi: Halil Umut Meler

UĞUR MELEKE

FATiH TERiM BÜYÜKLÜĞÜ BiLiYOR

1- İspanya’da Real, Almanya’da Bayern ya da Belçika’da Anderlecht olmanın, büyük olmanın gereği budur. Simeone, muhteşem bir Atletico yaratmasına rağmen oyun karakteri oralara uymadığı için muhtemelen Barça’nın veya Real’in gündemine gelmiyor. Adınız G.Saray, F.Bahçe veya Beşiktaş’sa, 81 ile yayılmış taraftar kitleniz varsa, büyük oynamak zorundasınız. Terim, büyük futbolcu ve büyük antrenör kimliğiyle, bir büyük takımın nasıl oynaması gerektiğini biliyor her daim.

iŞiN SONUNDA F.BAHÇE 11 ŞENER’E VARACAK!

2- Soldado, Valbuena ve Mehmet Ekici’nin ardından artık Isla da yedek. Kocaman, Giuliano’da da bir kusur bulup onu da kulübeye mahkûm etmeyi başarırsa, Fenerbahçe’yi tamamen sıradanlardan oluşturmaya çok yakın. Guardiola futbolunun limiti ‘11 yaratıcı orta saha’ derler. Sanırım Kocaman futbolunun limiti de 11 Mehmet, 11 Souza, 11 Şener... Bu işin galiba sonu bu.

BU SEZONDAN DAHA ÖTESİNİ GÖREMEZ

3- Kocaman’ın bu yılki tutucu stratejisinin en parlak günlerini, topa sahip olma isteği olan takımlara karşı yaşadığı bir gerçek. Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Alanya gibi top oynamaya çalışan her ekibe acı faturalar kesmeyi başardılar. G.Saray’a karşı da önde basacaklardır, sert bir orta saha savunması ve hızlı geçiş oyunu deneyeceklerdir. Terim yine Donk-Selçuk’la başlarsa, bence işi kolay olmaz. Aykut Kocaman kaybederse, sezonu tamamlasa bile ötesini görmesi zor.

ABDULLAH AVCI OYUNU YİNE KiLiTLEYECEKTİR

4- Beşiktaş, Münih’te 5 gol yedi ama zihnindeki cephe sayısını ikiye indirdi. Artık lige çok daha fazla konsantreler, odaklarında da neler yapabildiklerini 2 sezondur gösteriyorlar zaten. Başakşehir’in futbolu, fena halde Adebayor bağımlısı. Haftaya Adebayor var, Emre bir büyük maça daha çıkmıyor. Muhtemelen hedefleri yine oyunu kilitlemek ve dengede tutmak olur. Bence başarabilirler de.

İKİSİNDEN DE ZEKÂ iÇEREN SÖZLER UMUYORUZ

5- Kocaman, o taç konusunu ‘çalındı’ sözcüğüyle değil, başka türlü açıklamış olsa, belki espri olarak algılanabilirdi gerçekten de. Ama siz bir taç atışının bile organize biçimde elinizden alındığını iddia ederseniz, eğlenceli olma şansınız kalmıyor... Güneş’in de her vesileyle konuyu şampiyonluk tacına getirmesi kabak tadı verdi bence. İki efsane futbolcu ve iki değerli antrenörden daha fazla zekâ içeren açıklamalar umuyor insan.

TRABZONSPOR BÖYLECE ELİNDEKİ DEĞERLERİ GÖRÜR

6- Bu yasak, son 5 yılda ilk 3’e girememiş bir takımın her sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasını; her yaz 15 futbolcu gönderip-15 futbolcu almasını engelleyecekse, hayırlı oldu bence de. Trabzon’un elinde üstüne bir takım kurulabilecek 3 harika genç var: Okay, Yusuf ve Abdülkadir. Umarım bu transfer yasağı, Trabzon’un elindekilerinin değerini bilmesine vesile olur.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan yaptığı Mertcan Çam transferi...

- Haftanın takımı: Alanyaspor

- Haftanın Teknik Direktörü: Fatih Terim

- Haftanın Futbolcusu: Halil Akbunar

- Haftanın Hakemi: Fırat Aydınus