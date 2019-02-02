Terim kararını verdi! UEFA listesine eklenecek 3 isim şöyle
Galatasaray’ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Luyindama için "En önemli transfer hamlesi. Ne yapıp edip onu kadroya katmalıyız. Başarı için savunma çok önemli" ifadesi kullanan Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi’ne bildirilecek listede bunu göz önünde tutacak.
Ali Naci Küçük / Spor Arena Statü gereğince UEFA’ya bildirdiği kadroda ara transfer döneminin ardından 3 oyuncu değişikliğine gidebilecek olan Terim, tercihlerini de belirledi.
Listeden takımdan ayrılan Ozan, Rodrigues ve Serdar Aziz çıkarılacak. Bu 3 oyuncunun yerine ise UEFA Avrupa Ligi kadrouna Marcao, Luyindama ve Diagne yazılacak.
Sadece 3 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Galatasaray’da Benfica maçlarında bu prosedür gereğince yeni transferler Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Kostas Mitroglou görev alamayacak.
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