Terim kararını verdi! Sinan Gümüş...
Belindeki ağrıları geçen ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ağları sarsan Sinan Gümüş, kupa ve ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılacak karşılaşmalarda ilk 11’de sahaya çıkacak.
Milli takım arası Galatasaray'a yine kâbus oldu. Ara transferin son günü gelen forvetler Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun ikisi birden sakatlandı. Teknik heyet de haftaya Yeni Malatya ile kupa ve ligde oynanacak maçlarda Sinan Gümüş'ü hazırlamaya başladı. Belindeki ağrıları geçen Sinan, İstanbulspor ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık karşılaşmasında 1 gol attı. Gurbetçi futbolcu, Yeni Malatya'ya karşı da hocası Fatih Terim'in en büyük kozu olacak.
Avrupa'dan teklifler alıyor
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e Almanya ve İtalya'dan ciddi teklifler geldi. Galatasaray, 650 bin Euro ile takımın en az kazananlarından olan Sinan'a ciddi bir iyileştirme yapmazsa, 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da devam edecek. Sinan Gümüş, bu sezon sarıkırmızılı formayla 15 maçta görev yaparken, bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Sinan, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Diagne'de çıkık tespit edildi
Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçının 59. dakikasında patates tarlasını andıran sahanın azizliğine uğrayan Mbaye Diagne'nin kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edildi. Golcü futbolcunun tedavisi sürüyor.
Mitroglou adalesinden sakat
Yunanistan'ın Liechtenstein ile deplasmanda karşılaştığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou 23. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama oluşan Mitroglou, önümüzdeki hafta takımdaki yerini alamayacak.
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