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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
30.03.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Terim kararını verdi! Sinan Gümüş...

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Terim kararını verdi! Sinan Gümüş...

Belindeki ağrıları geçen ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ağları sarsan Sinan Gümüş, kupa ve ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılacak karşılaşmalarda ilk 11’de sahaya çıkacak.

Milli takım arası Galatasaray'a yine kâbus oldu. Ara transferin son günü gelen forvetler Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun ikisi birden sakatlandı. Teknik heyet de haftaya Yeni Malatya ile kupa ve ligde oynanacak maçlarda Sinan Gümüş'ü hazırlamaya başladı. Belindeki ağrıları geçen Sinan, İstanbulspor ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık karşılaşmasında 1 gol attı. Gurbetçi futbolcu, Yeni Malatya'ya karşı da hocası Fatih Terim'in en büyük kozu olacak.

Avrupa'dan teklifler alıyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e Almanya ve İtalya'dan ciddi teklifler geldi. Galatasaray, 650 bin Euro ile takımın en az kazananlarından olan Sinan'a ciddi bir iyileştirme yapmazsa, 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da devam edecek. Sinan Gümüş, bu sezon sarıkırmızılı formayla 15 maçta görev yaparken, bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Sinan, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Terim kararını verdi Sinan Gümüş...

Diagne'de çıkık tespit edildi

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçının 59. dakikasında patates tarlasını andıran sahanın azizliğine uğrayan Mbaye Diagne'nin kürek kemiği ile köprücük kemiğinin bağlanma bölgesinde birinci aşama çıkık tespit edildi. Golcü futbolcunun tedavisi sürüyor.

Mitroglou adalesinden sakat

Yunanistan'ın Liechtenstein ile deplasmanda karşılaştığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou 23. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama oluşan Mitroglou, önümüzdeki hafta takımdaki yerini alamayacak.

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