Terim kal dedi, Belhanda yeşil ışık yaktı
Yeni gelecek oyuncunun takıma uyum sorunu yaşama ihtimalini hesaplayan Fatih Terim, gitmek isteyen Belhanda ile bir görüşme yapacak. Terim, Faslı’ya “Takıma yararlısın, sezon sonuna kadar kal” diyecek.
Suudi Arabistan’ın Al İttihad Kulübü ile anlaşan Belhanda için son sözü teknik direktör Fatih Terim söyleyecek. Faslı oyuncunun kalmasını isteyen Terim, oyuncuyla bir görüşme yapacak. Geldiği günden beri eleştirilen Belhanda’nın oynamadığı maçlarda takımda ortaya çıkan olumsuz tablo önyargıları kırmıştı.
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un satışa çıkarılması, Rodrigues’in satılmasından sonra Belhanda’da da ayrılık ihtimali belirmesi Terim’in planlarını bozdu.
7 MİLYON EURO'YA SATMAYACAK
Belhanda’nın yerine gelecek muhtemel oyuncunun uyum sorunu yaşama ihtimali Terim ve kurmaylarında hoşnutsuzluk yarattı. Bunun üzerine Terim’in Belhanda ile son kez görüşüp durumu masaya yatıracağı öğrenildi.
Terim, görüşmede Belhanda’ya takıma faydalı olduğunu anlatarak kalmasını isteyecek. Belhanda ikna olursa sezon sonuna kadar Galatasaray’da devam edecek. Al İttihad, Belhanda’ya yıllık 5.5 milyon Euro, G.Saray’a da 7 milyon Euro önermişti. Ancak G.Saray bu teklifin yükseltilmesini istiyo
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