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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.08.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Terim, İtalya'da oynayan Türk futbolcularla gurur duyuyor

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Terim, İtalya'da oynayan Türk futbolcularla gurur duyuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarında top koşturan Türk futbolcuların iyi işler yaptığını gördüğü için gururlu olduğunu belirtti.

Fatih Terim, Galatasaray'ın bu akşam, kendisinin de bir dönem çalıştırdığı Serie A ekiplerinden Fiorentina ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Tuttosport gazetesine bir demeç verdi. 

Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde Türk futbolunda yabancı oyuncu sınırlamasının kalkması için uğraş verdiğini anlatan Terim, "Bunun bizim futbolumuzu iyileştireceğine ikna oldum. Bugün bizim Türk oyuncularımızın Serie A'da, Avrupa'da iyi işler yapıyor olduğunu görmek beni gururlandırıyor. Cengiz Ünder'in Roma kadrosunda daha fazla yer buluyor oluşu, Hakan Çalhanoğlu ki onu milli takımda ilk oynatan benim, o da Milan için önemli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu. 

İtalya futboluna ilişkin de açıklamalarda bulunan Terim, "Şüphesiz ki Juventus, İtalyan futboluna egemen durumda. Bununla her şeyi söylemiş oluyorum. Floransa her şeyini veren bir kent, kesinlikle çok şey hak eden, en iyiyi hak eden bir şehir." ifadelerini kullandı. 

Fiorentina'nın başında olduğu dönem Enrico Chiesa'yı çalıştırdığını anımsatan Terim, eski İtalyan oyuncunun oğlu Federico Chiesa'nın da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ve kendisini beğendiğini kaydetti.

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