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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
23.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Terim istifadan döndü, şampiyonluk geldi!

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Terim istifadan döndü, şampiyonluk geldi!

Fatih Terim, kendisine “sokak kabadayısı” diyen Fenerbahçe’ye başkan ve yönetimden sert bir yanıt gelmeyince adeta çılgına döndü.

12 Kasım’daki basın toplantısının akşamında Albayrak’a “Ben bırakıyorum” dedi. Ancak ertesi gün yoğun ısrarlar sonrası istifadan vazgeçti...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda 13 Kasım sabahının ayrı bir önemi var... 13 Kasım'da ne oldu? Bu sorunun yanıtı için 1 gün öncesine, 12 Kasım'a dönmemiz gerekiyor.

"YORUM YOK" DEDİ

TT Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertli yönetimden Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" açıklaması gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz'in 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'ye sert bir yanıt vermesi bekleniyordu.

Ancak Başkan Cengiz, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını verince ortalık karıştı. Basın toplantısını tesislerdeki odasından takip eden Terim adeta çılgına döndü. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın konuşmaları da Fatih hocayı sakinleştiremedi.

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İşte 2020 model Galatasaray
İşte 2020 model Galatasaray!

BURAYA KADARMIŞ!..

Ve akşam saatlerinde Abdurrahim Albayrak'ı arayan Fatih Terim'in ağzından herkesi şoke eden kelimeler döküldü: "Ben bırakıyorum, buraya kadar!" Haber hemen Mustafa Cengiz'e ulaştı. Ortalık bir anda karışmıştı. Başta Başkan Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak ve yöneticilerin yoğun çabaları 13 Kasım sabahında sonuç verdi. Fatih Terim sonunda istifadan vazgeçmişti.

KIRILMA ANI

Bu yaşananlar Galatasaray için sezonun dönüm noktalarından birisi, belki de en önemlisi oldu. Eğer teknik direktör Fatih Terim o gün istifadan vazgeçmese Sarı-Kırmızılılar çok büyük bir kaos ortamına girecek, ne Türkiye Kupası ne de Süper Lig şampiyonluğu yaşanacaktı. DAHA

HIRSLI

İstifa kararından vazgeçen Fatih Terim çok daha hırslı bir şekilde görevine geri döndü... Yaşananlardan ders çıkaran Başkan Mustafa Cengiz'in Terim'le olan ilişkisi bu krizden daha güçlü bir şekilde çıktı. Aslında yaşananlar bir bakıma çifte kupa zaferinin habercisiydi.

Fatih Terim eğer istifadan dönmeseydi çifte kupa zaferi asla yaşanamayacaktı!..

ARTIK KABAK TADI VERDİ!

Ozan Kabak'ın satılmasına çok sinirlenen Terim, "Artık yeter" dedi, yine istifanın eşiğine geldi.

Hem sezon başı hem de devre arasında Fatih Terim ve yönetim transfer yüzünden sık sık karşı karşıya geldi. Krizler, tartışmalar yaşandı. Ancak Ozan Kabak konusunun etkileri diğerlerinden çok fazla oldu. Terim'in ısrarla "Takımda kalsın" demesine rağmen yönetimin Ozan'ı satma kararı alması ortalığı karıştırdı. Bitmeyen transferler yüzünden zaten gergin olan Terim, "Artık yeter" deyip istifanın eşiğine geldi. Hatta Terim, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada, "İki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka şey artık Galatasaraylılar'a söz verdim öyle bir şey yok. Onun için bir şey demedim" ifadesini kullanarak isifadan döndüğünü itiraf etti.

TARAFTARLAR İÇİN GİTMEDİ

Fatih Terim çifte kupayla biten sezonda iki sezon istifanın eşiğine geldi. Ancak taraftarlara verdiği söz ve onların müthiş sevgisi, Fatih hocaya her seferinde geri adım attırdı.

Fatih Terim'in kariyerinden kesitler...

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Terim istifadan döndü, şampiyonluk geldi

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