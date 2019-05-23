Terim istifadan döndü, şampiyonluk geldi!

12 Kasım’daki basın toplantısının akşamında Albayrak’a “Ben bırakıyorum” dedi. Ancak ertesi gün yoğun ısrarlar sonrası istifadan vazgeçti...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda 13 Kasım sabahının ayrı bir önemi var... 13 Kasım'da ne oldu? Bu sorunun yanıtı için 1 gün öncesine, 12 Kasım'a dönmemiz gerekiyor.

"YORUM YOK" DEDİ

TT Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertli yönetimden Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" açıklaması gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz'in 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'ye sert bir yanıt vermesi bekleniyordu.

Ancak Başkan Cengiz, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını verince ortalık karıştı. Basın toplantısını tesislerdeki odasından takip eden Terim adeta çılgına döndü. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın konuşmaları da Fatih hocayı sakinleştiremedi.

BURAYA KADARMIŞ!..

Ve akşam saatlerinde Abdurrahim Albayrak'ı arayan Fatih Terim'in ağzından herkesi şoke eden kelimeler döküldü: "Ben bırakıyorum, buraya kadar!" Haber hemen Mustafa Cengiz'e ulaştı. Ortalık bir anda karışmıştı. Başta Başkan Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak ve yöneticilerin yoğun çabaları 13 Kasım sabahında sonuç verdi. Fatih Terim sonunda istifadan vazgeçmişti.

KIRILMA ANI

Bu yaşananlar Galatasaray için sezonun dönüm noktalarından birisi, belki de en önemlisi oldu. Eğer teknik direktör Fatih Terim o gün istifadan vazgeçmese Sarı-Kırmızılılar çok büyük bir kaos ortamına girecek, ne Türkiye Kupası ne de Süper Lig şampiyonluğu yaşanacaktı. DAHA

HIRSLI

İstifa kararından vazgeçen Fatih Terim çok daha hırslı bir şekilde görevine geri döndü... Yaşananlardan ders çıkaran Başkan Mustafa Cengiz'in Terim'le olan ilişkisi bu krizden daha güçlü bir şekilde çıktı. Aslında yaşananlar bir bakıma çifte kupa zaferinin habercisiydi.

Fatih Terim eğer istifadan dönmeseydi çifte kupa zaferi asla yaşanamayacaktı!..

ARTIK KABAK TADI VERDİ!

Ozan Kabak'ın satılmasına çok sinirlenen Terim, "Artık yeter" dedi, yine istifanın eşiğine geldi.

Hem sezon başı hem de devre arasında Fatih Terim ve yönetim transfer yüzünden sık sık karşı karşıya geldi. Krizler, tartışmalar yaşandı. Ancak Ozan Kabak konusunun etkileri diğerlerinden çok fazla oldu. Terim'in ısrarla "Takımda kalsın" demesine rağmen yönetimin Ozan'ı satma kararı alması ortalığı karıştırdı. Bitmeyen transferler yüzünden zaten gergin olan Terim, "Artık yeter" deyip istifanın eşiğine geldi. Hatta Terim, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada, "İki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka şey artık Galatasaraylılar'a söz verdim öyle bir şey yok. Onun için bir şey demedim" ifadesini kullanarak isifadan döndüğünü itiraf etti.

TARAFTARLAR İÇİN GİTMEDİ

Fatih Terim çifte kupayla biten sezonda iki sezon istifanın eşiğine geldi. Ancak taraftarlara verdiği söz ve onların müthiş sevgisi, Fatih hocaya her seferinde geri adım attırdı.

Fatih Terim'in kariyerinden kesitler...

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