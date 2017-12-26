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Terim istedi, takımdan gitti! İlk ayrılık...

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve getirilmesiyle birlikte Florya'daki değişim adına ayrılıklar yaşanmaya başladı.

Hürriyet Haber
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4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile Fatih Terim çalışmak istemedi.

Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya girebilen bir isim olan Cenk Akkaya, Göztepe maçından önce Terim'in kararıyla Galatasaray A Takımı'ndaki görevinden alındı.

Cenk Akkaya'dan sonra Florya A Takım Medya Direktörü Hasan Tankaya ile de Terim'in isteği üzerine yollarını ayıracak olan Galatasaray'da değişimi tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda tüm hızıyla devam edecek.

Terim istedi, takımdan gitti İlk ayrılık...

Cenk Akkaya'nın 2 ay önce gerçekleşen düğününe Galatasaray futbol takımının tamamı katılmıştı. (Futbolarena)

 

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