Terim istedi, takımdan gitti! İlk ayrılık...

4 yıldır Galatasaray A Takım masörü olan Cenk Akkaya ile Fatih Terim çalışmak istemedi.
Maçlarda, kulüp doktoru ile birlikte sakatlık anında sahaya girebilen bir isim olan Cenk Akkaya, Göztepe maçından önce Terim'in kararıyla Galatasaray A Takımı'ndaki görevinden alındı.
Cenk Akkaya'dan sonra Florya A Takım Medya Direktörü Hasan Tankaya ile de Terim'in isteği üzerine yollarını ayıracak olan Galatasaray'da değişimi tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda tüm hızıyla devam edecek.
Cenk Akkaya'nın 2 ay önce gerçekleşen düğününe Galatasaray futbol takımının tamamı katılmıştı. (Futbolarena)
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