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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.08.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Terim ile Kocaman 14. randevuda! Önceki 13 maçta...

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Terim ile Kocaman 14. randevuda! Önceki 13 maçta...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımları arasında oynanan 13 maçta Terim’in, 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’de yarın Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında da rekabete sahne olacak. İki takım sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

İkili arasında 14. randevu

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası’nda toplam 13 kez karşı karşıya geldi.

İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim’in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geride kalan 13 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri ise 15 gol attı.

Öte yandan iki teknik adam arasında oynanan son 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Terim ile Kocaman 14. randevuda Önceki 13 maçta...

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

29.04.2019 A. Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
23.11.2018 Galatasaray: 1 - A. Konyaspor: 1 (Süper Lig)
17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)
12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupası)
12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)
17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)
06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)
15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)
27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)

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