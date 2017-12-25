Terim geldi... İlk imzayı o attı!

Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı kulüpte her şeyi değiştirdi... Sarı kırmızılılar transferde de ilk imzayı attırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Göztepe galibiyetiyle ligin ilk yarısını 3 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı esiyor... Sarı kırmızılı kulüpte, Terim'in gelişinin ardından transferdeki ilk imza da geldi... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, 19 yaşındaki golcüsü Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Sivri geçtiğimiz günlerde A Takım ile yapılan idmanda takım ile birlikte çalışmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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U21 takımı ile bu sezon dikkatleri üzerine geçen genç golcü şimdiye kadar attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon başında Kıbrıs'tan transfer edilen Ahmet Sivri etkili son vuruşları ile ön plana çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar'ın Galatasaray alt yapı sorumlusu olmasıyla Sinan Vardar tarafından önerilmişti. Ahmet Sivri sosyal medya hesabından imzasını şu sözlerle paylaştı:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"6 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım.Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme,dostlarıma,akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bana güvenen,inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım,bu daha başlangıç.ASLOLAN DAİMA GALATASARAY’dır." (Fanatik)