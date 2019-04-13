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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Terim faktörü Aslan'ın kozu

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Terim faktörü Aslan'ın kozu

Galatasaray’ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı toplam 58 maça çıkan Terim’in olağanüstü tecrübesi, Cimbom’un en büyük avantajı

Kadıköy’deki derbide Galatasaray’ın en önemli kozu Fatih Terim olacak. Sarı kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren Terim, ‘Türkiye’de en çok derbi maça çıkan teknik direktör’ unvanına sahip. 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray’ın başında 58 derbi maçta görev yaptı. Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Terim, Fenerbahçe karşısında 28 maça çıkarken, bu derbilerin 10’unu kazandı, 9’unda berabere kaldı, 9’unu kaybetti. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini de Terim yönetiminde elde etti. 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 22 resmi maçta galip gelemedi.

TECRÜBESİYLE FARK ATIYOR

Sarı kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 29 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Terim’in Türkiye’deki derbilerin atmosferini iyi bilmesi, yarınki karşılaşmada Galatasaray’ın en büyük avantajı olarak kabul ediliyor.

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Terim faktörü Aslanın kozu

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