Terim faktörü Aslan'ın kozu
Galatasaray’ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı toplam 58 maça çıkan Terim’in olağanüstü tecrübesi, Cimbom’un en büyük avantajı
Kadıköy’deki derbide Galatasaray’ın en önemli kozu Fatih Terim olacak. Sarı kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren Terim, ‘Türkiye’de en çok derbi maça çıkan teknik direktör’ unvanına sahip. 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray’ın başında 58 derbi maçta görev yaptı. Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Terim, Fenerbahçe karşısında 28 maça çıkarken, bu derbilerin 10’unu kazandı, 9’unda berabere kaldı, 9’unu kaybetti. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini de Terim yönetiminde elde etti. 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 22 resmi maçta galip gelemedi.
TECRÜBESİYLE FARK ATIYOR
Sarı kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 29 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Terim’in Türkiye’deki derbilerin atmosferini iyi bilmesi, yarınki karşılaşmada Galatasaray’ın en büyük avantajı olarak kabul ediliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle