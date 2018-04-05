Terim 10 numara için onu istiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü, yeni sezon öncesi gözdesini belirledi.
Fatih Terim, Alanyaspor'un yetenekli ismi Emre Akbaba'yı çok istiyor. Yönetim, F.Bahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan Emre'yi kaptırmamak için eline çabuk tutacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Emre Akbaba'nın daha önce TT Stadı'nın önünde Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü. Tam da bu görüntülerin üzerine bir de Emre'nin ablasının Galatasaray Lisesi'nde Fransız öğretmeni olduğu iddiaları gündeme gelince, ezeli rakipler devreden çıktı. Emre ya Galatasaray'da oynayacak ya da Alanyaspor'da kalacak. Terim, 10 numara mevkiinde oynayan futbolcuyu gelecek yıl takımında görmek istiyor. (Takvim)
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