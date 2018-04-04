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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
04.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Teniste Türkiye'nin yeni numarasından çarpıcı sözler!

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Teniste Türkiye'nin yeni numarasından çarpıcı sözler!

Kadınlar dünya sıralamasında 156'ncılığa yükselen ve teniste Türkiye'nin yeni bir numarası olan Başak Eraydın hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 1 numara olmayı "Bu büyük bir onur” diyerek özetleyen Eraydın, olgunlaştığını hissettiğini ifade etti.

Kariyerinin en iyi derecesini elde etti

Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 156. basamakta yer alarak kariyerinin en iyi derecesini elde eden Başak Eraydın ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, açıklamalarda bulundu.

Başak, kariyerinde ilk kez Türkiye bir numarası olmayı başardığına dikkati çekerek, çalışmalarının karşılığını almaya başladığını söyledi.

Sıralamada yukarılara tırmanıyor

Dünya sıralamasında 20 basamak birden tırmanan 23 yaşındaki milli tenisçi, daha üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"Bu büyük bir onur." diyen Başak, "En başından beri tenisime emek veren herkese teşekkür ederim. Bununla birlikte dönemsel sıralamalardan ziyade istikrarlı bir şekilde kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Hedefim, dünya sıralamasında önce ilk 100, sonra ilk 50." ifadelerini kullandı.

“Olgunlaştığımı hissediyorum”

Son dönemde sergilediği başarılı performansın karşılığını klasman rekoru kırarak alan Başak, "Artık kendime daha fazla inanıyorum. Sıralamalara veya kort dışı etmenlere takılmadan sadece kendi oyunumu oynamak istiyorum. Olgunlaştığımı da hissediyorum. Tüm bunlar çalışmayla birleşince sonuca yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş: "Bizleri gururlandırmaya devam ediyor"

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ise klasmanda önemli bir yükselişe imza atan Başak Eraydın'ı tebrik etti.

Durmuş, milli sporcular arasındaki rekabetin başarıyı getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başak, uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. WTA sıralamasında 156. basamağa çıkarak hem kendi klasman rekorunu kırdı hem de Türkiye'nin yeni bir numarası oldu. Kendisini kutluyorum. Sporcularımız arasında tatlı bir rekabet var. Bu rekabet klasmanlarını geliştirmeleri konusunda itici bir güç oluyor. Kadınlarda önümüzde Lale Kupası ve TEB BNP Paribas İstanbul Cup var. Temsilcilerimizin bu turnuvalarda başarılı sonuçlar alıp WTA sıralamasında daha üst noktalara geleceğine yürekten inanıyorum.

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