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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Tenisin kraliçeleri 12. kez İstanbul’da

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Tenisin kraliçeleri 12. kez İstanbul’da

2005 yılından bu yana kadınlar tenisinin en iyilerini Türkiye’de buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto’nun desteği ile Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonunda düzenlenecek turnuvada son şampiyon Pauline Parmentier’in yanı sıra, Carla Suarez Navarro, Camila Giorgi, Mihaela Buzarnescu ve Çağla Büyükakçay gibi önemli oyuncular korta çıkacak.

İlk kez düzenlendiği 2005 yılından bu yana dünyanın en iyi kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 250 bin dolar toplam ödüllü turnuva bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto’nun destekleriyle organize edilecek. Bu yıl 12.kez gerçekleşecek turnuvanın organizasyonunu Türkiye Tenis Federasyonu yapacak.

Daha önce Venus Williams, Elena Dementieva, Maria Sharapova, Francesco Schiavone, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki, Genie Bouchard ve Elina Svitolina gibi kadınlar tenisinin ünlü yıldızlarını ağırlayan TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta bu yıl da kadınlar tenisinin önemli isimleri korta çıkacak. Dünya sıralamasında 24. sırada bulunan ve toprak kortta elde ettiği başarılarla tanınan İspanyol Carla Suarez Navarro bu yılki organizasyonda 1 nolu seribaşı olarak boy gösterecek. Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier’in yanı sıra İtalyan Camila Giorgi, Rumen Mihaela Buzarnescu, Ukraynalı Dayana Yastremska, Yunan Maria Sakkari ve Fransız Kristina Mladenovic gibi yıldızlar da ana tabloda mücadele edecek. 2016 yılında turnuvada şampiyon olarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay da wild card ile turnuvaya katılacak

Esenyurt’ta yeni adıyla faaliyetlerine devam eden Spor Toto Tennis Park’ta gerçekleşecek turnuvanın yayını sportstv’den olacak.

Turnuvanın biletleri ise, hafta içi 10 TL, yarı final ve final günleri ise 30 TL’den Biletix’ten satılacak.

DURMUŞ: BİR TENİS KLASİĞİ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 15 yıl önce ilk kez düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın bir tenis klasiği haline geldiğini söyledi. Bu yılki organizasyonun TTF organizasyonu ile gerçekleşeceğini belirten Durmuş, “Ülkemizdeki her spor dalını ve her spor organizasyonunu destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto bu yılki turnuva için tüm imkânlarını seferber etti. Tenis camiası olarak her iki kuruma da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm tenisseverleri 22-28 Nisan tarihleri arasında Esenyurt’taki tenis şölenine bekliyoruz” diye konuştu.

 

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