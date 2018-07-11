Tenis: Hitit Kupası
Ankara'da düzenlenen organizasyonda çiftlerde Türk sporcular mutlu sona ulaştı.
Ankara'da düzenlen Hitit Kupası'nda Türk tenisçiler, başarılı sonuçlar elde etti.
Ankara Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyona 14 yaş altında Avrupa ükelerinden tenişçiler katıldı.
Toprak zeminde gerçekleştirilen kupada tek kızlarda rakiplerine set vermeden finale ulaşan Duru Yağmur Durğun, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Rus Valery Gynina'ya takıldı. Korttan 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılan Duru Yağmur, ikincilik ödülünün sahibi oldu.
Duru Yağmur, Zeynep Naz Dara ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ise zirveye çıkmasını bildi. Dört Türk tenisçinin korta çıktığı finalde Selya Rakkı-Senem Öcal çiftine 6-1 ve 6-0'la üstünlük kuran Duru Yağmur ve Zeynep Naz kupayı kazandı.
Çift kızlarda olduğu gibi çift erkeklerde de Türk sporcular zafere uzandı. Mert Çevik-Arda Ediz Gül ikilisi, finalde Nicolas Philibert (Büyük Britanya)-Patrick Schoen (İsviçre) çiftini 6-7, 7-5, 10/1'le geçip mutlu sona ulaştı. Tek erkeklerde ise şampiyon İsviçreli Patrick Schoen oldu.
Hitit Kupası'nda dereceye giren tenisçilere ödüllerini, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Ankara Tenis Kulübü Başkanı Ergin Fikirmen takdim etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle