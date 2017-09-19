Tenis heyecanı İzmir'de yaşanacak! Federasyondan açıklama...

Necimoğlu, Kültürpark Tenis Kulübünde düzenlenen basın toplantısında, TEB İzmir Kupası'nın bu yıl 10'uncu yaşını kutladığını, 64 bin avroluk toplam para ödüllü organizasyona Kültürpark Tenis Kulübünün (KTK) ev sahipliği yaptığını söyledi.



Sporseverlerin karşılaşmaların ücretsiz izleyeceğini belirten Necimoğlu, "16 Eylül Cumartesi günü eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvada çiftler finali 23 Eylül Cumartesi günü, tekler finali ise 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Dünya çapında önemli sporcular İzmir'de mücadele verecek." diye konuştu.



Necimoğlu, organizasyona verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek şunları kaydetti. Bu turnuvanın düzenlenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonumuza çok ciddi destek veriyor. Tenis federasyonuna bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmir'e her zaman böyle organizasyonlar vermeye çalışıyorlar. Daha önce söylediğim gibi İzmirli firmalardan destek bekliyoruz. Böyle turnuvalar İzmir'e yakışıyor. İzmirli firmalara basın yolu ile sesleniyorum, lütfen tenise biraz destek verin."



İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da TEB İzmir Kupası'nın Türkiye'de tenis sporunun gelişmesine çok önemli katkı sağladığını kaydetti.



İzmirli sporseverleri tenis mücadelelerini izlemek için Fuar Kültürpark'a davet eden Uslu, hem Türk hem de yabancı tenisçilerin yapacakları maçların kıran kırana geçeceğini aktardı.



Milli tenisçi ve turnuvanın son şampiyonu Marsel İlhan ise TEB İzmir Kupası'nın kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

İzmir'de böyle bir organizasyon düzenlenmesinin çok güzel olduğunu anlatan İlhan, "İzmir'de çok güzel anılarım oldu. 10 yıl önce bu kulüpte şampiyonluk yaşamıştım. Burası benim için çok özel bir yer. Burada oynamak benim için büyük avantaj, çok güzel maçlar olacağına eminim, tüm sporculara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.



Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Tuna Altuna Muhammet Haylaz, Sarp Ağabigün gibi milli tenisçilerin de yer alacağı turnuvada, geçen yıl Marsel İlhan ve Cem İlkel finalde mücadele etmişti. Marsel İlhan, rakibini 2-0 yenerek turnuvada ilk birinciliğine ulaşmıştı.