Temsilcilerimiz Dörtlü Final yolunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Basketbol HaberleriTemsilcilerimiz Dörtlü Final yolunda
GeriBasketbol Temsilcilerimiz Dörtlü Final yolunda
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
26.03.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Temsilcilerimiz Dörtlü Final yolunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temsilcilerimiz Dörtlü Final yolunda

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden temsilcilerimiz Banvit ve Pınar Karşıyaka, bu hafta Dörtlü Final için sahaya çıkacak. Çeyrek finalin ilk ayağındaki maçları kendi sahalarında oynayacak olan Türk takımları, ikinci maçları deplasmanda oynayacak.

Temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka İspanya’nın UCAM Murcia takımı ile eşleşirken, Banvit’in ise çeyrek finaldeki rakibi Fransa’nın AS Monaco takımı oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final müsabakaları 27/28 Mart ve 3/4 Nisan tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finallerin ardından Dörtlü Finale katılacak takımlar belirlenecek. Dörtlü Final müsabakaları ise 4-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, finalin oynanacağı şehir Nisan ayının ilk haftasının sonunda belirlenecek. Temsilcilerimizin de yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının programı şu şekilde;

27 Mart 2018, Salı                

21:00   Pınar Karşıyaka – UCAM Murcia

21:00   MHP Riesen Ludwigsburg – medi Bayreuth

28 Mart 2018, Çarşamba

19:30   Banvit – AS Monaco

19:30   AEK – SIG Strasbourg

3 Nisan 2018, Salı

21:30   AS Monaco – Banvit

4 Nisan 2018, Çarşamba

21:00   medi Bayreuth – MHP Riesen Ludwigsburg

21:30   UCAM Murcia – Pınar Karşıyaka

21:30   SIG Strasbourg – AEK

**Maç saatleri ev sahibi ülkelerin yerel saatlerine göre yazılmıştır.            

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bir Milyon Euro Kazanacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde düzenlenecek Dörtlü Final’in ardından şampiyon olan takım 1 milyon Euro kazanırken, ikinci takım 400 bin, üçüncü takım 200 bin, dördüncü olan takım ise 140 bin Euro'yu kasasına koyacak. Çeyrek finalde elenen takımlara 100 bin Euro'nun ödeneceği ligde, son 16 turunda elenen takımlara 70 bin Euro ve grup müsabakalarında elenen takımlara 50 bin Euro para ödülü dağıtılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emin adımlarla devam ediyoruz

Selçuk Trabzon maçında sahada

Parkeleri bile Fatih Hoca yaptırdı

Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?