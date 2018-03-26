Temsilcilerimiz Dörtlü Final yolunda
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele eden temsilcilerimiz Banvit ve Pınar Karşıyaka, bu hafta Dörtlü Final için sahaya çıkacak. Çeyrek finalin ilk ayağındaki maçları kendi sahalarında oynayacak olan Türk takımları, ikinci maçları deplasmanda oynayacak.
Temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka İspanya’nın UCAM Murcia takımı ile eşleşirken, Banvit’in ise çeyrek finaldeki rakibi Fransa’nın AS Monaco takımı oldu.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final müsabakaları 27/28 Mart ve 3/4 Nisan tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finallerin ardından Dörtlü Finale katılacak takımlar belirlenecek. Dörtlü Final müsabakaları ise 4-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, finalin oynanacağı şehir Nisan ayının ilk haftasının sonunda belirlenecek. Temsilcilerimizin de yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının programı şu şekilde;
27 Mart 2018, Salı
21:00 Pınar Karşıyaka – UCAM Murcia
21:00 MHP Riesen Ludwigsburg – medi Bayreuth
28 Mart 2018, Çarşamba
19:30 Banvit – AS Monaco
19:30 AEK – SIG Strasbourg
3 Nisan 2018, Salı
21:30 AS Monaco – Banvit
4 Nisan 2018, Çarşamba
21:00 medi Bayreuth – MHP Riesen Ludwigsburg
21:30 UCAM Murcia – Pınar Karşıyaka
21:30 SIG Strasbourg – AEK
**Maç saatleri ev sahibi ülkelerin yerel saatlerine göre yazılmıştır.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bir Milyon Euro Kazanacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde düzenlenecek Dörtlü Final’in ardından şampiyon olan takım 1 milyon Euro kazanırken, ikinci takım 400 bin, üçüncü takım 200 bin, dördüncü olan takım ise 140 bin Euro'yu kasasına koyacak. Çeyrek finalde elenen takımlara 100 bin Euro'nun ödeneceği ligde, son 16 turunda elenen takımlara 70 bin Euro ve grup müsabakalarında elenen takımlara 50 bin Euro para ödülü dağıtılacak.
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