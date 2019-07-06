Temas kuruldu! Mbaye Diagne... | Son dakika transfer haberleri...
Arap kulüpleriyle görüşmelerini yarım bırakan Diagne’nin menajeri, oyuncusuna Avrupa’dan bir kulüp bulmak için temaslara başladı.
İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın 5 büyük liginden birinde forma giymek istediğini açıklayan Mbaye Diagne, bu hedefini gerçekleştirmeye kararlı!
Senegalli golcünün talimatıyla birlikte harekete geçen menajeri D’Avila, Avrupa kulüpleriyle temaslara geçti. Arap yöneticilerle olan görüşmelerini yarım bırakan D’Avila’nın, birçok randevu aldığı ve toplantılar bittikten sonra gelişmeleri Galatasaray Yönetimi’ne aktaracağı öğrenildi. Diagne’nin, Avrupa’da kalması halinde yıllık 5 milyon Euro gibi bir talepte bulunmayacağı, Galatasaray’dan kazanacağı 2 milyon 350 bin Euro’nun karşılanmasını yeterli kabul edeceği belirtiliyor.
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