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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.02.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Teleset Mobilya Akhisarspor seri peşinde

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Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u evinde 1-0 yenerek 12 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'u gözüne kestirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Bursaspor karşısında çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek bu hafta 2'de 2 yapacaklarını söyledi. Karabükspor'un son sırada olmasının kendilerini rehavete sokmayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekten çok zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Karabükspor, geçen hafta Beşiktaş'a farklı kaybetse de oyun olarak çok sürprizler yapabilecek kapasitede bir takım. Biz de galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Ancak işimiz kolay olmayacak" diye konuştu.

Akhisar Stadı'nın hizmete açılmasıyla takımın farklı bir hava yakaladığını ifade eden Buruk, "Karabükspor maçının ardından, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağız. Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray'la karşılaşacağız. Bu dönemde alacağımız skorlar özellikle Süper Lig'deki hedefimizi belirleyecek. Nerede tutunacağımızı göreceğiz. Bizim düşüncemiz ilk 10 içine girebilmek. Artık ligde kazanan takım olmak istiyoruz. Futbolcularımız da bunun farkında ve onlarla gereken konuşmayı yapıyoruz" dedi.

Maçın hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda Onur ve Kadir'in sakatlıkları sürerken, Serginho kart cezası yüzünden Karabükspor deplasmanında görev alamayacak.

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