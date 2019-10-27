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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.10.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Teksüt Bandırma'dan 24 sayılık deplasman galibiyeti!

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Teksüt Bandırma'dan 24 sayılık deplasman galibiyeti!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 104-80 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Köselerli, Ahmet Tatlıcı

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Cengizhan İvedi 6, Hayes 36, Saffold 12, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 13, Kaan Sarıaslan 3, Yiğit Abdullahoğlu, Arda Erdoğan, Aydın Yiğitalp Tayfur, Yiğit Can Vardal, Uğur Hortum, Mert Celep 2

Teksüt Bandırma: Smith 21, Terry 9, Kalinoski 5, Şehmus Hazer 12, Hummer 10, Erkan Yılmaz 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek, Alperen Şengün 7, Prewitt 14, Rıdvan Öncel 15, Furkan Haltalı 7

1. Periyot: 23-32
Devre: 42-57
3. Periyot: 61-84

Beş faulle çıkanlar: 32.54 Upshaw (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), 36.24 Kalinoski (Teksüt Bandırma)

Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği 32-23 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Erkan Yılmaz'ın basketiyle farkı çift hanelere (23-34) çıkartarak başlayan konuk ekip, Alperen Şengün, Rıdvan Öncel ikilisinin sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 57-42 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren misafir takım, son çeyreğine 84-61 önde girdiği karşılaşmadan 24 sayı farkla 104-80 galip ayrıldı. 

Teksüt Bandırmadan 24 sayılık deplasman galibiyeti

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