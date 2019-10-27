Teksüt Bandırma'dan 24 sayılık deplasman galibiyeti!
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 104-80 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Köselerli, Ahmet Tatlıcı
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Cengizhan İvedi 6, Hayes 36, Saffold 12, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 13, Kaan Sarıaslan 3, Yiğit Abdullahoğlu, Arda Erdoğan, Aydın Yiğitalp Tayfur, Yiğit Can Vardal, Uğur Hortum, Mert Celep 2
Teksüt Bandırma: Smith 21, Terry 9, Kalinoski 5, Şehmus Hazer 12, Hummer 10, Erkan Yılmaz 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek, Alperen Şengün 7, Prewitt 14, Rıdvan Öncel 15, Furkan Haltalı 7
1. Periyot: 23-32
Devre: 42-57
3. Periyot: 61-84
Beş faulle çıkanlar: 32.54 Upshaw (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), 36.24 Kalinoski (Teksüt Bandırma)
Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği 32-23 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyoduna Erkan Yılmaz'ın basketiyle farkı çift hanelere (23-34) çıkartarak başlayan konuk ekip, Alperen Şengün, Rıdvan Öncel ikilisinin sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 57-42 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren misafir takım, son çeyreğine 84-61 önde girdiği karşılaşmadan 24 sayı farkla 104-80 galip ayrıldı.
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