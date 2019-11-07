Teksüt Bandırma evinde yenildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTeksüt Bandırma evinde yenildi
GeriBasketbol Teksüt Bandırma evinde yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
07.11.2019 - 02:01, Son Güncelleme:

Teksüt Bandırma evinde yenildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teksüt Bandırma evinde yenildi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 68-50 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Teksüt Bandırma, Şehmus Hazer ile bulduğu sayılarla 2. dakikayı 4-2 önde geçti. AEK takımı oyunda dengeyi kurarak Jankovic, Langford ve Sant-Roos ile bulduğu basketlerle 4. dakikada 6-6 eşitliği yakaladı. İlk çeyreğin son iki dakikasında Teksüt Bandırma'nın boş toplarını hızlı hücumlarda Giannopoulos, Sant-Roos ve Langford ile sayıya çeviren AEK, 9-0'lık seri yakaladı ve periyodu 22-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Teksüt Bandırma karşısında sert savunmasını sürdüren AEK, Giannopoulos ve Gkikas ile bulduğu sayılarla 15. dakikayı 28-14 üstün geçti. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına da 33-21 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan AEK, Maciulis ve Chrysikopoulos ile kazandığı sayılarla 23. dakikada skoru 41-24'e getirdi. Bu bölümden sonra Kalinoski ve Prewit ile skor üreten Teksüt Bandırma, 27. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 35-46. Çeyreğin son dakikalarında dış atışlarla yeniden farkı açan AEK, final periyoduna 53-37 üstün girdi.

Son çeyreğe Terry ve Prewitt'in basketleriyle başlayan Teksüt Bandırma, 33. dakikada farkı 15 sayıya indirdi: 44-59. Arka arkaya top kayıpları yapan Teksüt Bandırma karşısında Maciulis, Langford, Toliopoulos ile sayılar bulan AEK, farkın erimesine izin vermedi ve salondan 68-50 galip ayrıldı.


Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)
Teksüt Bandırma: Smith 3, Prewitt 16, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz 4, Atakan Erdek 1, Şehmus Hazer 8, Kalinoski 6, Alperen Şengün, Terry 10, Hummer 2
AEK: Toliopoulos 5, Langford 14, Maciulis 11, Chrysikopoulos 8, Gkikas 2, Mavroeidis 6, Sant-Roos 8, Giannopoulos 9, Jankovic 2, Slaughter 3
1. Periyot: 14-22
Devre: 21-33
3.Periyot: 37-53
Beş faulle çıkan: 37.56 Slaughter (AEK)


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle