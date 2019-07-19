TEKSÜT Bandırma BK'nın yeni sponsoru oldu

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firmalarından Teksüt, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün resmi isim sponsoru oldu.

Eski adıyla Banvit Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonundan itibaren Teksüt Bandırma BK adıyla mücadele edecek.

TEKSÜT Bandırma BK sponsorluk anlaşması imza töreni ve yeni logo tanıtımı; Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık ve Teksüt Bandırma BK Başkanı Özkan Kılıç’ın katılımıyla 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki merkezinde gerçekleştirildi.

2019 – 2020 sezonundan başlamak üzere beş yıllık bir anlaşmayı kapsayan imza töreninde konuşan Teksüt Bandırma BK Başkanı Özkan Kılıç bundan sonra yeşil – beyaz renklerle mücadele edeceklerini belirterek : ‘‘Bugün buraya gelerek bu mutlu ve gururlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için Şahsım ve Kulübüm adına şükranlarımı sunarım. Bugün burada Türkiye’nin çok güzide iki markasının iş birliğini duyurmak için bir aradayız.

Öncelikle sizlerin huzurunda Teksüt Ailesine Basketbol camiamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Mevcut ekonomik koşullarda kimse elini taşın altına sokmak istemezken, bu vizyonu ve cesareti gösteren Cevdet Bey başta olmak üzere tüm Teksüt Ailesine ve ayrıca bu güzel birlikteliğin başlamasına vesile olan şehrimizin değerli işadamlarından Bantaş Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erdan’a teşekkür ediyorum.

Arınık Ailesinin yıllardır üst düzey çaba ve gayretleri ile kendi Şehrimizden çıkıp Türkiye’de ve Dünya’da marka olmuş Teksüt şirketi ile çeyrek asırlık tarihine büyük başarılar sığdırmış, Türk gencine yaptığı yatırımı ve Türk Milli Takımlarına vermiş olduğu katkı ile bütün spor camiasının haklı takdirini kazanmış Bandırma Basketbol İhtisas Kulübümüzün isim sponsorluğu anlaşmasını sizlerin huzurunda bildirmekten kıvanç duyuyoruz. Bugün itibari ile resmi isim sponsorumuz olan Teksüt markasını ilk günkü heyecan ve istek ile en iyi şekilde temsil edeceğimize ve bu iki çok değerli markanın birbirlerine büyük değer katacağına yürekten inanıyorum. Basketbol camiamızın sadakatine çok inanıyor, Teksüt firmasına gerekli desteği ve hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum.’’ dedi.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Balıkesir’in tek temsilcisi olan, eski adıyla Banvit Basketbol Kulübüne destek olmaktan, Teksüt olarak adımızı vermekten bir Balıkesirli, Gönenli olarak gurur duyuyoruz. TEKSÜT Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması olarak 1956 yılından beri, 63 yıldır halkımıza hizmet veriyor. Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarına kaliteden ödün vermeden değer üretiyoruz. En iyiyi üretmek en kaliteliyi sunmak ve ülkemize katma değer yaratmak için 580 kişiyle birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle Balıkesir’e, Gönen’e hizmet sunmak, günü geldiğinde destek olmak, elini taşın altına koymak bizler için bir görevdir. Balıkesir, üreticisiyle, sanayicisiyle, spor adamlarıyla, sporcularıyla, taraftarıyla TEKSÜT Bandırma BK olarak Türkiye’nin gözbebeği olmaya devam edecektir.’’ dedi.

Kulübün resmi web sitesi adresi www.teksutbandirmabk.com olarak hizmet vermeye devam edecek.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarını ‘‘Teksüt Bandırma BK’’ ismi ve aşağıda yer alan kullanıcı adları ile takip etmeye devam edebilirsiniz;

Facebook:@bandirmabkInstagram : @bandirmabk

Twitter : @bandirmabkYoutube : @bandirmabk

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün, Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk Basketboluna hizmet etmeye devam ederken Kulübün yeni logosu tanıtıldı.

Teksüt hakkında

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firmalarından olan Teksüt, 1956 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde kuruldu. Üretimini yine Gönen’de 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında sürdüren Teksüt, günde 600 ton süt işleyerek, beyaz peynirden kaşara, yoğurttan tereyağına, labne peynirinden ayrana dek 8 kategoride 40’ı aşkın ürün sunuyor.

İstanbul Sanayi Odası’nın ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşları’ listesinde yer alan Teksüt, ‘adıyla da tadıyla da tek’ olmaya odaklanıyor. Türkiye’de süt ve süt ürünleri kuruluşları arasında da ilk 5 firma arasında bulunan Teksüt, bugün 580 çalışanı ve 20 bayi ile tüm Türkiye’ye hizmet veriyor 15 ülkeye ihracat yapıyor.