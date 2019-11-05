Teksüt Bandırma, Ali Acar'da AEK'yı ağırlayacak!
Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.
Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta geride kalan 3 maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Teksüt Bandırma 6. sırada bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan AEK ise 3. durumda yer alıyor.
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