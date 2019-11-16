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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.11.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Teksüt Bandırma: 99 - Gaziantep Basketbol: 72

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Teksüt Bandırma: 99 - Gaziantep Basketbol: 72

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Teksüt Bandırma, Gaziantep Basketbol'u 99-72 mağlup etti.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Teksüt Bandırma, Tery ve Hummer ile sayılar bularak 2. dakikayı 5-0 önde geçti. Crawford ve Buva ikilisiyle bulduğu basketlerle aradaki farkı kapatmaya çalışan Gaziantep Basketbol karşısında Hummer, Prewitt ve Smit ile 8-0'lık seri yakalayan Bandırma ekibi, 8. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 15-8. Gaziantep Basketbol, Buva ile boyalı alanı iyi kullanarak kazandırdığı sayılarla skorda denge aramasına rağmen Teksüt Bandırma Prewit'in dış atışlarındaki başarılı performansıyla ilk periyotu 20-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Rıdvan Öncel ve Alperen Şengün'den bulduğu sayılarla başlayan Teksüt Bandırma, 14. dakikayı 30-18 üstün geçti. Gaziantep ekibinin Murat Göktaş ve Jelovac ile bulduğu sayılara karşı, Rıdvan Öncel ile pota altında başarılı olan ve Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı ve Kalinoski ile dış hücumlardan skor üreten Teksüt Bandırma, soyunma odasına 43-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Şehmus Hazer ve Smith ikilisiyle sayılar bulan Teksüt Bandırma 24. dakikada farkı 13'e çıkardı: 50-37. Prewitt, Furkan Haltalı ve Kalinoski ile hücumda iyi etkinliğini arttıran Teksüt Bandırma 26. dakikada skoru 59-41'e getirdi. Kontrollü oyunu sürdüren Bandırma ekibi, final periyotuna 69-53 önde girdi.

Açılan farkın rahatlığıyla seyirci desteğini de arkasına alan Teksüt Bandırma, rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 99-72 galip ayrıldı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Halit Can Cihan

Teksüt Bandırma: Smith 16, Prewitt 23, Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 11, Sadık Emir Kabaca 2, Erkan Yılmaz 7, Atakan Erdek, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 7, Alperen Şengün 7, Terry 5, Hummer 13

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 9, Orhan Aydın Hacıyeva, Murat Göktaş 9, Crawford 12, Jelovac 21 , Sanders 6, Rich 2 ,Metehan Akyel 4, Can Uğur Öğüt 2, Buva 7

1.Periyot: 20-10

Devre: 43-33

3. Periyot: 69-53

5 faulle çıkanlar: 32.55 Terry, 33.21 Furkan Haltalı (Teksüt Bandırma)

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