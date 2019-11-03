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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
03.11.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

Teksüt Bandırma: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 62

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Teksüt Bandırma: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Teksüt Bandırma, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 72-62 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, Kalinoski ve Smith'in sayılarıyla 2. dakikayı 8-6 önde geçti. Yeşil-beyazlı ekip, Terry ve Şehmus Hazer'in de skora katkısıyla 5. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 12-6. Olaseni ve Christopher James Jones'un basketleriyle farkı azaltan Frutti Extra Bursaspor karşısında skorda önde kalan Teksüt Bandırma, ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Frutti Ekstra Bursaspor, Freeman'ın basketiyle başladı ve eşitliği sağladı: 18-18. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı çeyrekte 15. dakikayı Teksüt Bandırma, Prewitt ve Furkan Haltalı'nın sayılarıyla 22-19 öne geçti. Christopher James Jones ve İzzet Tükyılmaz'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan konuk ekip, periyodun son anlarında 26-24 öne geçti. Teksüt Bandırma, Kalinoski'nin dış atıştan kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 27-26 önde gitti.

İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan Teksüt Bandırma, 24. dakikada skoru 35-28'e getirdi. Olaseni, Christopher James Jones ve Freeman ile farkı azaltmaya çalışan konuk ekip karşısında Prewitt ve Kalinoski'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 28. dakikayı 47-37 önde geçti. Teksüt Bandırma, final periyoduna da 52-41 önde girdi.

Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayan Teksüt Bandırma, 34. dakikada skoru 59-44'e getirdi. Kalan bölümde skordaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 10 sayı farkla 72-62 galip ayrıldı.

Teksüt Bandırma'da Prewitt 21, Smith 19 sayıyla oynadı. Frutti Extra Bursaspor'da ise Freeman 18, Christopher James Jones 15, Olaseni 11 sayı kaydetti.

Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi
Teksüt Bandırma: Smith 19, Prewitt 21, Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 2, Erkan Yılmaz 1, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 8, Alperen Şengün, Terry 9, Hummer 6
Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 11, Riley 2, Freeman 18, Tevfik Akdamar, Christopher James Jones 15, Erbil Eroğlu, Perry James Jones 8, İzzet Türkyılmaz 8, Evren Büker, Tuğberk Gedikli
1. Periyot: 18-16
Devre: 27-26
3. Periyot: 52-41

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