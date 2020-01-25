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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 23:54,Son Güncelleme:/

Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor

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Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Teksüt Bandırma'yı 85-66 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilirken, özellikle Warren'ın isabetli dış atışlarıyla OGM Ormanspor, birinci periyodu 21-19 önde tamamladı.

Mücadelenin 15. dakikasını 29-27 üstün geçen konuk ekip, Warren'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 43-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan ve farkı açan OGM Ormanspor, final periyoduna 63-47 önde girdiği müsabakadan 85-66 galip ayrıldı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Serdar Ünal

Teksüt Bandırma: Smith 19 , Prewitt 3, Furkan Haltalı 6, Rıdvan Öncel 9, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 4, Alperen Şengün,Terry 7, Hummer 16

OGM Ormanspor: Kloof 10, Hagins 10, Kikanovic 13, Caner Ercan, Kadir Bayram 4, Babic 12, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 13, Warren 16

1. Periyot :19-21

Devre : 37-43

3. Periyot: 47-63

Teksüt Bandırma 66-85 OGM Ormanspor

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