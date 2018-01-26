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Teknik direktöre tokat attı!

Ostimspor'un 3-2 kazandığı karşılaşmanın bitiminde Tunç Altındağsporlu yönetici, rakip takım antrenörüne tokat atınca saha karıştı.

Hürriyet Haber
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Ankara 19 Mayıs Tesisleri içindeki sentetik çim sahada maç sonu hakemlerin soyunma odasına gitmelerinin ardından ligde küme mücadelesi veren Tunç Altındağspor yöneticisi İsmail Duyar, Ostimspor antrenörü Süleyman Mersin'e tokat attı. Daha sonra ise iki takım oyuncuları tekme tokat kavga ettiler. Kavgada yaralanan 4 sporcu hastanede ayakta tedavi görerek taburcu oldu.

Amatör maçlarda güvenlik için bulunan emniyet güçlerinin bu maçta olmaması kavganın büyümesine neden olduğu belirtilirken, 24 Ocak Çarşamba günü oynanan bu karşılaşmayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever ise maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı.

Teknik direktöre tokat attı

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