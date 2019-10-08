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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Teknik direktör Marius Sumudica 7 haftada 3 kez sarı kart gördü

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Teknik direktör Marius Sumudica 7 haftada 3 kez sarı kart gördü

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını sevindiren Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, geride kalan 7 haftada 3 kez sarı kart gördü. Rumen teknik adama, son olarak Medipol Başakşehir maçının henüz 2. dakikasında sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, saha kenarında hırçın bir görüntü ortaya koyarken, 3 sarı kart aldı.

Ligin tek yabancı hocası konumundaki Sumudica, takımıyla beklentileri karşılayan bir performans sergilerken, saha kenarındaki yönetim tarzıyla da dikkati çekiyor.

Rumen çalıştırıcı, Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında hakemler tarafından 3 kez sarı kartla uyarıldı.

 Sumudica'ya ilk olarak 4. haftadaki Beşiktaş maçının 77. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gösterildi. Ardından 6. haftadaki Göztepe karşılaşmasının 32. dakikasında hakem Ali Şansalan, son olarak da 7. haftada oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının henüz 2. dakikasında hakem Koray Gençerler, Rumen çalıştırıcıya sarı kartını çıkardı.

Gaziantep FK'nın maçları bol kartlı geçiyor

Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçlarda hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarına başvurma sıklığı ön plana çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin oynadığı 7 lig maçında hakemler, 7'si kırmızı ve 39'u sarı olmak üzere 46 kez kart için elini cebine götürdü. 2 kırmızı ve 20 sarı kart Gaziantep FK için gösterilirken, rakip takımlar 5 kırmızı ile 19 sarı kart gördü.

Sumudica: "Ağzımı kapatmaya çalışıyorlar"

Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakemlerin verdiği kararları bazen anlayamadığını dile getirdi.

Son olarak Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Belki orada kartı hak ettim. Onu bilemem ama kolumun çizilmesine neden olan futbolcu neden kart almadı." diye konuştu.

Sahada çok hareketli olduğunu ve takımına katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Sumudica, "Benim baskı yaptığımı ve 12. adam gibi takımımı ittiğimi biliyorlar. İlk dakikadan itibaren ağzımı kapatmaya çalışıyor. Takımımı itmeme müsaade etmiyorlar. Göztepe maçında da Medipol Başakşehir maçında da oldu. Yapacak pek bir şey yok. Ben takımım için en doğrusunu yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Marius Sumudica 7 haftada 3 kez sarı kart gördü

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