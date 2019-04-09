Teklif yaptıklarına pişman oldular! 10 milyon euro...
Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ancak bu yaz takımdan gönderilen Antonio Conte için bu kez İnter devreye girdi. Fakat İtalyan teknik adam İnter'den yıllık net 10 milyon euro istedi.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre İnter başkanı Steven Zhang, genel menajer Beppe Marotta'ya Conte'ye teklif götürmesi talimatı verdi. Son olarak İngiliz ekibi Chelsea'yi çalıştıran ve şu an boşta olan 49 yaşındaki teknik adam ise Inter'den yıllık net 10 milyon euro talep etti. Bu rakam şu anda İtalya'nın en çok kazanan teknik direktörü olan Massimiliano Allegri'nin kazandığı paradan 3 milyon euro daha fazla...
Luciano Spalletti'ye 25 milyon euro ödemek zorunda!
Inter'in Conte'yi getirmek için sadece ona ödeme yapması yeterli değil. Şu anki teknik adam, bir başka İtalyan Luciano Spalletti'yi bu yaz gönderirlerse Milano ekibi 60 yaşındaki teknik adama 25 milyon euroluk bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Spalletti'nin Inter'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Conte'nin eski takımı Chelsea, Premier Lig'de haftayı West Ham galibiyetiyle kapattı...
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