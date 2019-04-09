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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
FANATİK
09.04.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Teklif yaptıklarına pişman oldular! 10 milyon euro...

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Teklif yaptıklarına pişman oldular! 10 milyon euro...

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran ancak bu yaz takımdan gönderilen Antonio Conte için bu kez İnter devreye girdi. Fakat İtalyan teknik adam İnter'den yıllık net 10 milyon euro istedi.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre İnter başkanı Steven Zhang, genel menajer Beppe Marotta'ya Conte'ye teklif götürmesi talimatı verdi. Son olarak İngiliz ekibi Chelsea'yi çalıştıran ve şu an boşta olan 49 yaşındaki teknik adam ise Inter'den yıllık net 10 milyon euro talep etti. Bu rakam şu anda İtalya'nın en çok kazanan teknik direktörü olan Massimiliano Allegri'nin kazandığı paradan 3 milyon euro daha fazla...

Luciano Spalletti'ye 25 milyon euro ödemek zorunda!

Inter'in Conte'yi getirmek için sadece ona ödeme yapması yeterli değil. Şu anki teknik adam, bir başka İtalyan Luciano Spalletti'yi bu yaz gönderirlerse Milano ekibi 60 yaşındaki teknik adama 25 milyon euroluk bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Spalletti'nin Inter'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Teklif yaptıklarına pişman oldular 10 milyon euro...

Conte'nin eski takımı Chelsea, Premier Lig'de haftayı West Ham galibiyetiyle kapattı...

Chelsea 2-0 West Ham (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Chelsea, sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın 24 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 galip geldi. Üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, 66 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. West Ham United ise 42 puanla 11. sırada kaldı.
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