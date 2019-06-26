Teklif yapıldı! İsmail Köybaşı'na bir hafta süre... | Transfer haberleri
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı'na Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu.
Olcay Şahan ve kaleci Sehic’in transferinde büyük yol kateden Gazişehir, gözünü İstanbul’a çevirdi.
Kırmızı-Siyahlılar tanıdık bir ismin peşinde: İsmail Köybaşı. Gaziantepspor altyapısından yetişen ve 2009’da 5.5 milyon Euro kazandırarak Beşiktaş’a giden İsmail, sonrasında Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu.
Tecrübeli sol bekin sarı lacivertliler ile kontratı bitti, Gaziantep’in Süper Lig’deki yeni takımı Gazişehir hemen devreye girdi.
30 yaşındaki İsmail’in önceliği İstanbul’da kalmak olsa da pazarlıklar devam ediyor.
Güneydoğu ekibi İsmail’e 1 hafta süre verirken, başarılı oyuncunun karar vermesini bekliyor.
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