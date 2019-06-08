Teklif ortaya çıktı! Vedat Muriqi... Son dakika transfer gelişmesi
Galatasaray yönetimi, gelecek hafta içi Rizespor’la ilk resmi görüşmeyi yaparak transferi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.
Transferin gözde isim olan Vedat Muriqi konusunda kritik bir dönemece girildi. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Rizespor'a sözlü bir teklif yapmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta içi Karadeniz kulübüyle ilk resmi görüşmeyi yapacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.
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