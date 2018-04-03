Tek rakibi var, o da Türkiye'den! Kapışıyorlar...
2018 yılında Avrupa'nın 6 büyük liginde Gomis’ten fazla gol atan tek isim Ronaldo oldu. Fransız yıldız, Griezmann, Salah ve Suarez’le kapışıyor...
Trabzon maçında attığı golle Aslan’ı zafere taşıyan ve bu sezon 26 lig mücadelesinde 26. golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, Avrupa’daki yıldızlarla yarışını sürdürüyor.
2018 yılı baz alındığında arasında Türkiye’nin de bulunduğu 6 büyük ligde en fazla gol atan isim, 18 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldızı 12’şer gollü 4 futbolcu takip ediyor:
Galatasaray’dan Gomis, Atletico Madrid’den Griezmann, Liverpool’dan Salah ve Barcelona’dan Luis Suarez. Öte yandan tecrübeli futbolcu, kalan 7 haftada 2 gol daha bulursa, 28 golle Alex’e ait Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını egale edecek. (Fanatik)
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