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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
01.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

TEK MAÇ'ta hedef Final-Four! iddaa'da Anadolu Efes'in oranı...

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TEK MAÇ'ta hedef Final-Four! iddaa'da Anadolu Efes'in oranı...

Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliğinde düzenlenecek Euroleague Final-Four'a gidecek 3 takım belli oldu, son bilet bu akşam sahibini bulacak! "Anadolu Efes - Barcelona" öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

ANADOLU EFES

- İlk maçı rahat oyunla kazanan Anadolu Efes, ikinci maçı basit hatalarla rakibine verip saha avantajını kaybetmişti.

- Barcelona'daki ilk maçta ise tarihi bir zafer geldi, serinin dördüncü maçı da keyfili başlamıştı ama ikinci yarıda oyundan düştük ve 2-2 ile yeniden İstanbul'dayız...

- Micic ve Larkin gününde olunca skoru kopartıp gidebiliyoruz ama biri takıldığında Beaubois devreye girmeli. 4 maçta sadece 19 sayı atabildi, 5 sayı ortalaması bile tutturamadı.

BARCELONA

- Seri boyunca Heurtel'in dağıttığı hücumu Pangos toparladı ama üçüncü maçta Sloven gard da kayıpları oynayınca tarihi fark gelmişti.

- İstanbul'daki ilk iki maçta dinlenen Seraphin, Barcelona'daki son maçta bizi çok yıprattı. Singleton da yine son maçta seri boyunca olmadığı kadar oyunun içindeydi. Buradaki son maçta müthiş yüzde ile oynayan Hanga ise kazanılan son maçta pek ritm bulamamış gibiydi...

- 5 sezondur Final-Four yapamayan Barcelona, 18 senedir bunu başaramayan Anadolu Efes'i TEK MAÇ'ta geçebilecek mi?

TEK MAÇta hedef Final-Four iddaada Anadolu Efesin oranı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ SON BİLETİ "ANADOLU EFES ALIR" DİYOR!

TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan "Anadolu Efes - Barcelona" karşılaşmasında, Misli.com üyeleri handikapsız oyunda %90 gibi çok yüksek bir yüzdeyle Anadolu Efes'ten yana olmuş!

Temsilcimizin galibiyetine 1,35 veriliyor...

Handikaplı oyunda ise ilk yarı handikap 2.5 - maç sonu ise 4.5 olarak belirlendi... İY1/MS1 tercihi ise %38 Misli.com üyelerinin kuponlarda yerini almış durumda...

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN TEMSİLCİMİZDEN YANA!

Euroleague Play-Off'ta son maça kalan tek seri. Durum 2-2 ve Anadolu Efes, Barcelona'yı Sinan Erdem'de ağırlıyor.

Geride kalan 4 maçta da çok enteresan ve değişik sonuçlar alındı. Kazanan Final-Four'a kalacak.

Anadolu Efes, sezon boyu oynadığı basketbolla Final-Four'u Barcelona'ya göre daha çok hak etti. Kadro istikrarı ve takım oyunu açısından öne çıkıyorlar. Barcelona'nın bu 4 maçlık seride belirli bir oyun planı gözlenmedi. Her maç başka bir oyuncu parladı. Bireysel performanslarla sonuca gittiler. Moerman çok yoruldu ama Motum'un bu maçta süre alma ihtimali var. Bütün biletler bitti. Sinan Erdem'de 16 bine yakın taraftar olacak.

Efes'in maça konsantre ve hızlı başlayıp Barcelona'nın direncini kıracağını düşünüyorum. Tercihim 1.

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