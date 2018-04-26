TEK MAÇ’ın “Toplam Sayı” baremi değişti! Yeni barem…
İkinci maç 155.5 açıldı 184 sayı çıktı, üçüncü maç 159.5 açıldı 171 sayı çıktı. 161.5 açılan ilk barem değişti. İşte detaylar…
Baskonia
Rodrigue Beaubois, 3 maç sonunda 15 sayı ortalamaya takım lideri.
Tornike Shengelia maç başına 6.3 ribaunt çekerken, Marcelinho Huertas 4.3 asist yaptı.
Fenerbahçe
Jan Vesely 15.3 sayı – 8 ribaunt ile her iki kategoride takımın öncüsü.
Kostas Sloukas’ın 3 maç sonundaki 9.3 asist ortalaması dikkat çekici.
161.5’tan açılan ilk barem, son 2 maçta çıkan yüksek sayı sonrası 162.5 olarak güncellendi.
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