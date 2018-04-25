TEK MAÇ'ın oranı değişti! Bayern Münih...
"Bayern Münih - Real Madrid" maçına iddaaseverler TEK MAÇ olarak oynayabilecek. Maçın favorisi Bayern Mühih, detaylara göz atalım...
Bayern Münih
- Arturo Vidal sezonu kapattı, Kingsley Coman sakat.
- Manuel Neuer iyileşti ve takımla antrenmanlara başladı ama bu akşam forma giymeyecek.
- Ligde şampiyonluğu garantilediler, Almanya Kupası'nda finale yükseldiler.
- Son 3 maçı toplamda 14 gol atıp kazandılar.
Real Madrid
- Nacho Fernandez dışında takımda eksik yok.
- 5 yıl önce Bayern Münih'le kupayı kaldıran Toni Kroos, geçtiğimiz sezon çeyrek finalde, bu sahada sarı kart görmüştü.
- Son 4 resmi maçının sadece 1'ini kazanan Real Madrid'in antrenörü Zidane; "Unvanımızı korumak için ölümüne savaşacağız." açıklamasını yaptı.
Bayern Münh'in galibiyet oranı 1,85'ten 1,80'e geriledi!
Nesine.com yorumcusu Barış Düşmez; "Real Madrid’in bu sezon elinde sadece Şampiyonlar Ligi kaldı! Avantajlı skorun peşinde olacaklar. Taraf bahsinde Bayern Münih diyorum. Dışına çıkacaklara ise önerim karşılıklı gol olacaktır." dedi.
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