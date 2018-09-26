TEK MAÇ heyecanı İngiltere Lig Kupası'nda! Liverpool-Chelsea...
TEK MAÇ heyecanı dinmiyor. 'Fenerbahçe-Beşiktaş' derbisinden sonra İngiltere'de dev bir maç daha MBS1 olarak iddaa bülteninde yerini aldı. İşte detaylar...
- Kaleci Simon Mignolet, bu sezon ilk kez forma şansı bulacak.
- Chelsea'yle oynadıkları son 14 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildiler. (7 beraberlik)
- Mignolet dışında kadroda kimlerin olacağını açıklamayan teknik patron Jürgen Klopp, "Kimlerin oynayacağını söyleyemem ama güçlü bir takımla sahaya çıkacağımıza emin olabilirsiniz." açıklamasını yaptı.
Chelsea
- Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rudiger ve Pedro'nun durumları maç saati netleşecek.
- Maç öncesi yapılan basın toplantısına asistan menajer Gianfranco Zola katıldı ve Gary Cahill'in ilk 11'de olabileceğini söyledi.
- Callum Hudson-Odoi ve Ethan Ampadu gibi genç oyuncuların da kadroda olduklarını söylerken ilk 11 konusunda net bir açıklama yapmadı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle