Tek hedefleri şampiyonluk!

İşte o röportajdan satırbaşları;

-Team Boğaziçi ne zaman ve nasıl kuruldu?

Alperen ”mdL” Aslan: Team Boğaziçi yaklaşık 5 ay önce Alperen “mdL” Aslan, Durukan “rNt” Ünver ve Selim “Neqroman” Oynar’ın katılımıyla, Türkiye’nin en güçlü Dota oyuncularıyla ESL DOTA 2 liginde mücadele etmek için kuruldu.

-Oyun oynamaya ne zaman ve hangi oyunlarla başladınız? Kaç yıldır Dota oynuyorsunuz?

Sedat “L4W” Çetinkara: Oyun oynamaya 4-5 yaşlarında atari salonunda başladım. 10 yıldır da Dota oynamaktayım.

Alperen ”mdL” Aslan: Bilgisayar oyunları oynamaya ilk olarak 9-10 yaşlarında Knight Online ve Warcraft 3 ile başladım. Daha sonra Dota’yla tanıştım ve Dota 1 oynamaya başladım. 10 yıldan uzun süredir de Dota oynuyorum.

-Bireysel olarak elde ettiğiniz başarılar neler?

Sedat “L4W” Çetinkara: Redbull Son Şampiyon, WESG Middle East 2.lik ve WESG Global Finals 9-12.

Alperen ”mdL” Aslan: WCA EU quals 1.’lik, ProdotaCup 2.’lik, Nonshag Cup 3.lük, National Cup 3.’lük ve ayrıca Redbull Son Şampiyon’da Şampiyonluk.

-Bir gününüz nasıl geçiyor, günde kaç saat antrenman yapıyorsunuz?

Alperen ”mdL” Aslan: Günümüz herkesinki gibi geçiyor. İnsanlar espor oyuncularının sürekli, ara vermeden ve evden çıkmadan bilgisayar başında oyun oynadığını sanıyorlar ancak bu doğru değil. Her gün 8 saat civarı antrenman yapıyorum, yani zamanımın çoğunu bilgisayar başında geçiriyorum ancak turnuvaların ve maçların üzerimde yarattığı baskıyı atmak için sık sık spor da yapmaya çalışıyorum.

-Dünyada takip ettiğiniz, ilham aldığınız espor oyuncuları ya da takımlar hangileri? Hangi takımla karşı karşıya gelmek isterdiniz?

Sedat “L4W” Çetinkara: Profesyonel takımların çoğunu takip ediyorum ancak favorilerim Virtus Pro ve Team Secret. Virtus Pro ile karşılıklı oynamak isterdim.

Alperen ”mdL” Aslan: İlham aldığım oyuncu Fly, takip ettiğim takımlar ise OG, Virtus Pro ve Team Liquid. T1 herhangi bir takımla karşı karşıya gelmek isterim ancak resmi bir maçta özellikle Team Liquid’le maç yapmak hayalim.

-Hangi aşamada DOTA’nın sizin için hobiden öte olduğunu anladınız ve profesyonel oyuncu olmaya karar verdiniz?

Sedat “L4W” Çetinkara: Dünyanın en önemli Dota turnuvalarından olan WESG Ortadoğu turnuvasında mücadele edip ikincilikle ülkemize döndükten sonra DOTA’nın benim için hobiden öte olduğunu, profesyonel olarak bu alanda yer almak istediğimi anladım.

Alperen ”mdL” Aslan: Profesyonel oyuncu olmaya karar vermek biraz zordu, başlarda sadece eğlencesine oynuyorduk fakat zaman geçtikçe ve gelişen topluluğu gördükçe hayatımızı bu şekilde sürdürebileceğimize karar verdik ve profesyonel olma yolunda ilerledik.

-Espor kariyerinizi gelecekte nasıl görüyorsunuz?

Alperen ”mdL” Aslan: Espor dünyada özellikle Amerika’da ve Asya’da en hızlı büyüyen ve gelişen sektörlerden biri olsa da ülkemizde henüz yeni yeni duyuluyor. Fakat sektörün büyüklüğüne ve gelişme hızına bakınca gelecekteki kariyerimize yönelik aklımızda olumlu düşünceler oluşuyor. Artık insanlar az da olsa uğraştığımız şeylere dair fikir sahibi oldular. Gelecek için hedefimize gelince ise şu sıralar en öncelikli amacımızın global bir Dota liginde ülkemize şampiyonluk getirmek olduğunu söyleyebilirim.