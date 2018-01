Tek hedefi var! Beşiktaş'ın hocası olmak...

Üzülmez, TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 3'üncü sırada tamamlayan yeşil-mavili ekibin Antalya'da yaptığı kampta, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Ligde 7'nci haftanın ardından Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen 43 yaşındaki teknik adam, kötü başlamalarına rağmen ilk yarıyı iyi bitirdiklerini belirterek, "Göreve geldikten sonra ilk 2 maçta berabere kaldık ama sonraki karşılaşmalarda bir istikrar yakaladık. Bu kolay olmadı. Mantalite anlamında çok zor bir takım ile karşılaştık. Takımı ayağa kaldırmak bizim için de çok kolay olmadı. İlk yarının sonlarında biraz daha toparladık. Rakiplerimizi yakalamak için istikrar sağlamamız gerekiyordu. Bunu başardık. Doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

Devre arası kampının verimli geçtiğini aktaran Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda maç başına 2 puan hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirirsek Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum. Saha içinde agresif olmalıyız. Beklentilere en iyi şekilde cevap vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefler doğrultusunda emin adımlarla yolumuza gidiyoruz. Bu oyuncu grubuyla ikinci yarıda bunu başaracağımıza inanıyorum. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın da deneyimlerine ihtiyacımız var. Taraftarların da ikinci yarıda stadı doldurmasını istiyoruz. Motivasyon için buna ihtiyacımız var. Çaykur Rizespor, bu şehrin en büyük markasıdır. Bu markaya sahip çıkmamız gerekiyor. Hep beraber bir sinerji oluşturabilirsek bu takımın yolu açıktır."

Süper Lig'de oynamış oyuncuların TFF 1. Lig'i hafife almalarının doğru olmadığını savunan Üzülmez, "Süper Lig'de oynadım. Burada da rahat oynarım' diyorsanız, tökezliyorsunuz. İlk geldiğimizde bu mantaliteden sıyrılmamış oyuncu grubumuz vardı. İbrahim Üzülmez hedeftir. İbrahim Üzülmez'in olduğu yerde her zaman hedef vardır. İbrahim Üzülmez, hedefin olmadığı yerde olmaz. Çalışarak ve takım içindeki bütünlüğü sağlayarak başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- "Vedat Muric, Türkiye'deki en iyi 2-3 pivot santrfordan biri"



İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Vedat Muric'in önemli bir oyuncu olduğunu aktardı.

Kosovalı oyuncunun, Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde başkent ekibine transfer olduğunu hatırlatan Üzülmez, "Vedat, fazlasıyla şans verdiğim oyunculardan biriydi. Önemli maçlar çıkarttı. Vedat Muric, Türkiye'deki en iyi 2-3 pivot santrfordan biridir. Aramıza katılması bizleri son derece mutlu etmiştir. İhtiyacımız vardı. Kweuke zaman zaman sakatlık yaşıyordu. Vedat, benim inandığım bir oyuncu. Devre arasında yapacağınız transferler çok kolay olmuyor. Vedat, Galip Güzel ve Koray Altınay'ın takıma katılmasıyla rekabet ortamı oluştu. Bu, bizi hedefimize daha kolay ulaştıracaktır." şeklinde görüş belirtti.



- "Kaybedince 2 gün kendime gelemiyorum"



Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'da da teknik direktörlük yapan Üzülmez, maç kaybettiği zaman 2 gün kendisine gelemediğini dile getirdi.

Futbolculuk dönemindeki hırslı yapısını teknik direktörlükte de sürdürdüğünü anlatan Üzülmez, "Teknik direktörlük çok kolay bir iş değil. Yapmak için yapılmaz. Hırslıyım. Beşiktaş'ta benim dönemimde çok yetenekli oyuncular geldi. Ama 'ben oynayacağım' dedim. Antrenman ve maçlarda en iyisini yapmaya çalıştım. Bütün teknik direktörler de beni oynattı. Mağlup ayrıldığım zaman rahatsız oluyorum. Maç kaybedince 2 gün kendime gelemiyorum." şeklinde konuştu.



- "Hedef de öğretmek gerekiyor"



İbrahim Üzülmez, Türkiye'de takımların altyapılara daha fazla bütçe ayırması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef çok önemli. Oyunculara ayak içi ve ayak dışı öğretiliyor. Bunlar önemli ama hedef de öğretmek gerekiyor. Mücadele etmeyi ve formanın değerini anlatmamız lazım. Oyuncuya bir yere geldiğinde, birkaç gazetede manşet olduğunda onunla yetinmemesi gerektiğini anlatmalıyız. Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan ve her türlü imkana sahip olan oyuncuların saha içinde topu kazanmak için nasıl mücadele ettiklerini hayranlıkla izliyorum. Bizde de böyle olursa biraz daha yol alacağımıza düşünüyorum. Türk futbolunu ayağa kaldırmamız gerekiyor. "



- "Beşiktaş, ülkenin marka değerini arttırdı"



İbrahim Üzülmez, 11 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin marka değerini yükselttiğini kaydetti.

Son yıllarda aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle ülke olarak Beşiktaş'a teşekkür edilmesi gerektiğini savunan Üzülmez, "Beşiktaş, ülkenin marka değerini artırdı. Fikret Orman çok önemli işler yapıyor. Bayern Münih, çok önemli oyunculara sahip ama Beşiktaş'ın tur şansının yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Siyah-beyazlı oyuncular, o formanın ve armanın gerekliliklerini sahaya yansıtacaklardır. Beşiktaş'a sahip çıkmamız gerekiyor. Doğru işler yapıyorlar." diye konuştu.



- "Beşiktaş'ın teknik direktörü olma hayalim var"



İbrahim Üzülmez, ilerleyen yıllarda Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapma hedefinin olup olmadığı konusunda ise şunları kaydetti:

"Uzun vadede tabii ki Beşiktaş'ın teknik direktörü olma hayalim var. Vodafone Park neden olmasın. Bazen çok çalışarak o hayallere ulaşabilirsiniz. O hayali yaşıyorum. O yolu istiyoruz çünkü 11 sene hizmet etmişiz. Kaptanlık yapmışız. Bunu istiyorum ama kolay değil. Ulaşmak için acı çekeceğiz. Hiçbir şey imkansız değildir. Önce inanmak gerekiyor. Hayal ediyorum ama çok çalışmamız gerektiğini de düşünüyorum. Vodafone Park için herkes olumlu düşünceler içerisinde ama ben İnönü Stadı'nın kokusunu ve atmosferini özleyenlerdenim. Siyah-beyaz formaya aşık bir insanım. Beşiktaş bu ülkenin en büyük değerlerinden biridir. O değerin içerisinde bulunup, görev almak her hocanın isteyeceği şeydir."