Tek golü şampiyonluk getirdi
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da zafere giden yol epey çetin oldu.
Özellikle devre arasında yaptığı önemli transferlerle başarıya uzanan sarı-kırmızılılarda Akhisarspor maçı kırılma anıydı.
TT Stadı'nda son ana kadar berabere giden mücadelenin 93. dakikasında Kostas Mitroglou, son dakika golüyle takımına zaferi getirmişti.
Süper Lig'in 23. haftasında iç sahada alınan bu 3 puan sarı-kırmızılıları adeta ipten aldı.
Galatasaray'da ligde oynadığı 7 maçta tek gol atan Mitroglou, Cim Bom adına altın golü atan isim oldu. Yunan futbolcu devre arasında Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiralanmıştı.
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