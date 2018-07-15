Tehdit iddiaları üzerine Yasin Öztekin'den açıklama!
A Spor'da yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu'nun, Yasin Öztekin tarafından tehdit edildiği iddialarına tecrübeli oyuncudan yanıt geldi.
Instagram hesabından bir açıklama yapan eski Galatasaraylı Öztekin, Karakullukçu'nun twitinin gazetecilik mesleği ile bağdaşmadığını ve bu yüzden onu telefonla aradığını dile getirdi.
Yasin Öztekin şu açıklamayı yaptı:
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