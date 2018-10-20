TEGV’li öğrenciler ve gönüllüler Fenerbahçe'yi ziyaret etti
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan (TEGV) bir grup gönüllü ve çocuk, Fenerbahçe Kulübü'nün davetlisi olarak Ülker Stadı'nı gezdi.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan (TEGV) oluşan bir grup, Fenerbahçe Kulübü'nün misafiri olarak Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'na katıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Efsanesi ile mutlu bir gün geçirmesi amaçlanan TEGV'li çocuklar ve gönüllüler, özel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen tur kapsamında; Soyunma Odaları, Yönetim ve Basın Locaları, Canlı Yayın Anlatım Odası, Yedek Kulübesi gibi en merak edilen alanları gezerek Fenerbahçe kültürünü yakından görüp tanıma fırsatını yakalayan misafirlerimiz bol bol fotoğraf çektirdi.
Ardından konuklar, Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi; burada Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun kupaları dahil çeşitli branşlarda alınmış ödülleri inceledi. Kulübümüzün Kurtuluş Savaşı'na destek için silah kaçırma faaliyetlerini anlatan canlandırmaları da ilgiyle takip eden TEGV’li öğrenciler ve gönüllüler, müze rehberlerinden şanlı Fenerbahçe tarihiyle ilgili bilgiler de edindi.
Yaklaşık 1 saat süren Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'nun sonunda konuklara özel hazırlanmış katılım sertifikaları da verildi.
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