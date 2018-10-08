Tedavisi tamamlanan Tolga Ciğerci Almanya'dan döndü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, sakatlığının tedavisi için gittiği Almanya'dan döndü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tedavisini Almanya'da tamamlayan Tolga'nın bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği belirtildi.
Takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci'nin, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'yle de sohbet ettiği kaydedildi.
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