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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.01.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Tecrübeli hoca dev transferi açıkladı!

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Tecrübeli hoca dev transferi açıkladı!

Adı bir süredir Premier Lig devi Chelsea ile anılan Gonzalo Higuain'in transferini Maviler'in hocası Maurizio Sarri açıkladı.

Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan 1 yıllığına kiraladığı Gonzalo Higuain'in adı, bir süredir Premier Lig devi Chelsea ile birlikte anılıyordu.

Bugün Milano'dan ayrılarak Londra'ya geldiği ifade edilen Arjantinli golcünün transferiyle ilgili resmi açıklama Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri'den geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; tecrübeli teknik adam, Tottenham Hotspur maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında 31 yaşındaki futbolcunun transferini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Higuain, birkaç saat sonra resmi imzayı atacak. Umuyorum ki kısa süre içinde gollerini atmaya başlar. Ancak onun Tottenham'a karşı oynaması mümkün değil. Zira transfer ancak yarın öğleden sonra resmiyet kazanabilir."

60 yaşındaki İtalyan menajerin bu sözlerinin ardından Chelsea kulübünün de Higuain'i çok kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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Chelsea son lig maçında Arsenal'e 2-0 kaybetmişti...

Arsenal 2-0 Chelsea (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. Ligin 23. haftasında Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 14. dakikada Alexandre Lacazette ve 39. dakikada Laurent Koscielny'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda skoru koruyan ve sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 44'e çıkardı. Chelsea ise 47 puanda kaldı. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.
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