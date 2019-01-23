Tecrübeli hoca dev transferi açıkladı!
Adı bir süredir Premier Lig devi Chelsea ile anılan Gonzalo Higuain'in transferini Maviler'in hocası Maurizio Sarri açıkladı.
Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan 1 yıllığına kiraladığı Gonzalo Higuain'in adı, bir süredir Premier Lig devi Chelsea ile birlikte anılıyordu.
Bugün Milano'dan ayrılarak Londra'ya geldiği ifade edilen Arjantinli golcünün transferiyle ilgili resmi açıklama Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri'den geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; tecrübeli teknik adam, Tottenham Hotspur maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında 31 yaşındaki futbolcunun transferini doğrularken şu ifadeleri kullandı:
"Higuain, birkaç saat sonra resmi imzayı atacak. Umuyorum ki kısa süre içinde gollerini atmaya başlar. Ancak onun Tottenham'a karşı oynaması mümkün değil. Zira transfer ancak yarın öğleden sonra resmiyet kazanabilir."
60 yaşındaki İtalyan menajerin bu sözlerinin ardından Chelsea kulübünün de Higuain'i çok kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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Chelsea son lig maçında Arsenal'e 2-0 kaybetmişti...
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