TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Pemra Özgen elendi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Pemra Özgen, tekler ana tablo ilk maçını kaybederek elendi.
Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda Pemra Özgen, ana tablo ilk maçında İsveçli Rebecca Peterson ile karşılaştı.
Müsabakadaki ilk seti 6-1 yitiren Pemra Özgen, iyi mücadele ettiği ikinci seti 6-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Ancak İsveçli raket, etkili bir performans ortaya koyduğu son seti 6-0 aldı ve maçtan 2-1 galip ayrıldı. Peterson ikinci tura yükselirken, Pemra Özgen ise teklerde turnuvaya veda etti.
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