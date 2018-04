TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a doğru!

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Turu'nun prestijli turnuvalarından TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın 11. yılında özel davetiye alan oyuncular belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvada 2016'da şampiyon olan Çağla Büyükakçay'ın yanı sıra Ayla Aksu ve İpek Öz, Garanti Koza Park'ta özel davetle ana tablo mücadelesi verecek.



Türk tenisinde birçok ilkin altında imzası bulunan 28 yaşındaki Çağla, iki yıl önceki organizasyonda tarihi bir şampiyonluk elde etmişti. Finalde Karadağlı Danka Kovinic'i mağlup eden milli tenisçi, WTA turnuvalarında kupa kaldıran ilk Türk sporcu olmuştu. Çağla, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta geçen sene ise çeyrek final oynamıştı.

Çağla Büyükakçay, turnuvada yeniden ana tabloda yer almasıyla ilgili, "TEB BNP Paribas İstanbul Cup şüphesiz favori turnuvam. Burası benim evim. En güzel anılarımın olduğu yerde, kendi seyircim önünde bir kez daha ana tabloda oynayacak olmaktan ötürü büyük heyecan duyuyorum. Bu fırsat için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetine geçen yıl Rus Elizaveta Kulichkova'yı mağlup ederek bu turnuvada uzanan Ayla Aksu ise duygularını, "Bu sene de ana tabloda yer alacağım için mutluyum. Bana bu fırsatı veren ve beni her zaman destekleyen Koza World of Sports'a çok teşekkür ederim. Evimde oynamayı çok seviyorum ve en iyi performansımı sergilemek için elimden gelen her şeyi yapacağım." sözleriyle paylaştı.



İpek Öz ise WTA düzeyindeki ilk ana tablo serüvenini yaşayacak. Ekim 2017'de ilk profesyonel şampiyonluğunu kucaklayan 1999 doğumlu genç sporcu, şunları kaydetti:

"Öncelikle bana bu fırsatı veren Koza World of Sports'a çok teşekkür ederim. Bana güvenip bu şansı tanımaları beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Kendi seyircimin önünde oynayacağım için oldukça heyecanlıyım. Kariyerim adına müthiş bir tecrübe olacak."